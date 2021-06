Biało-czerwoni znowu się nie popisali, rywalizując ze Słowacją w naszym pierwszym meczu na Euro 2020, który odbył się w Sankt Petersburgu. W pierwszej połowie bramkę samobójczą zaliczył Wojciech Szczęsny, zaś w drugiej, pierwszym piłkarzem turnieju z czerwoną kartką został Krychowiak. Internauci po kompromitującej porażce naszej reprezentacji byli bezlitośni. Przedstawiamy najlepsze memy po meczu Polska-Słowacja na Euro 2020.

REKLAMA

Zobacz wideo Klara ogląda Roberta Lewandowskiego w telewizji. Reakcja na tatę rozbrajająca, ale jeszcze lepsza gdy zobaczyła Wojciecha Szczęsnego

Matylda Damięcka trafnie podsumowała mecz Polska-Słowacja. "Zajęliśmy drugie miejsce"

Euro 2020. Memy po meczu Polska-Słowacja

Reprezentacja Polski fatalnie rozpoczęła Euro 2020. Zawiedzeni kibice z tego powodu postanowili dać upust swojej frustracji za pomocą memów, które od wczoraj opanowały internet. W prześmiewczy sposób podsumowali samobója Wojciecha Szczęsnego czy czerwoną kartkę dla Grzegorza Krychowiaka.

Matylda Damięcka skomentowała mecz za pomocą rysunków. Artystka umieściła na swoim instagramowym profilu celne grafiki, które podsumowały nieudaną rozgrywkę.

Matylda Damięcka podsumowała mecz Polska-Słowacja. Rysowniczka stworzyła zabawną grafikę Fot. Instagram/ thegirlwhofellonearth

Biało-czerwoni przed meczem mogli liczyć na ogromne wsparcie kibiców i równie ogromne nadzieje - Słowacja była określana w ostatnich tygodniach jako drużyna "słabsza", której pokonanie było tylko kwestią formalną. Ostatecznie to w naszej drużynie jest Lewandowski, a nie u Słowaków. Szybko jednak okazało się, że nasz przeciwnik jest od nas zwyczajnie lepszy pod każdym względem. Po przegranej fani piłki nożnej byli bezwzględni. Jak mawiają - nadzieja umiera ostatnia. W tym wypadku stało się to znacznie wcześniej.

Dostało się również Grzegorzowi Krychowiakowi, który na początku dostał od sędziego dwie żółte kartki. Gdy to go nie powstrzymało, w konsekwencji za faul zobaczył czerwoną kartkę. Z tego powodu musiał niezwłocznie zejść z murawy.

Euro 2020 - Samobój Wojciecha Szczęsnego

Fatalny błąd Wojciecha Szczęsnego rozwiał nadzieje kibiców na wygraną. Zapisał się w historii Euro 2020 jako pierwszy bramkarz, który strzelił samobójczego gola. Marina, która przed meczem pokazała na Instagramie swoje wsparcie, szybko zablokowała możliwość komentowania posta. Żona bramkarza wydała też oświadczenie, w którym przyznała, że mimo wszystko jest dumna z polskiej reprezentacji.

Jestem dumna z naszej drużyny. Walczyli i dali z siebie wszystko. Emocje były olbrzymie! Jestem dumna z mojego kochanego męża. Dla nas zawsze jest wygrany, cokolwiek się nie dzieje na boisku. Wiem, jak ciężko pracuje i ile kosztuje to wyrzeczeń - napisała.

W sieci można natrafić na nieprzychylne komentarze kibiców, którzy komentują, że "jeszcze dwa mecze i upragnione wakacje z rodziną."

Reakcja Internautów, na to co dzieje się na murawie była natychmiastowa. Memy stworzone po meczu trafnie odnoszą się do tego, co wydarzyło się podczas pierwszej rozgrywki naszej reprezentacji na Euro 2020 i znajdziecie je w naszej galerii.

Euro 2020 - najlepsze memy po meczu Polska-SłowacjaOtwórz galerię

Syn Joanny Przetakiewicz świętuje pierwszą rocznicę związku z ukochaną. Romantycznie popijali szampana w jacuzzi

Pozostaje wierzyć, że podczas kolejnych spotkań Polacy będą w lepszej formie.