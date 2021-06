Rob Riggle to znany amerykański komik i aktor, który występował w takich produkcjach jak "Kac Vegas" czy "Stażyści". Mężczyzna od 2000 roku był związany z Tiffany Riggle, jednak rok temu kobieta złożyła papiery rozwodowe. Żona komika uzasadniła rozstanie różnicami nie do pogodzenia, a teraz na światło wychodzą kulisy rozpadu ich małżeństwa.

Rob Riggle szpiegowany przez żonę? Są dowody

Amerykański komik pozwał swoją żonę o szpiegowanie i kradzież. Portal TMZ dotarł do informacji, według których Tiffany miała wynieść z prywatnego biura komika 28 tysięcy dolarów, a w czujniku dymu zamontować kamerkę. Aktor jest również zdania, że była partnerka zhakowała jego telefon i monitorowała przychodzące na komórkę wiadomości. Riggle podejrzewał, że jest szpiegowany, dlatego w pewnym momencie zaczął wysyłać obecnej dziewczynie fałszywe informacje na temat swojego życia, które natychmiastowo wyciekały poza ich dwójkę.

TMZ twierdzi, również, że przechwycono 10 tysięcy filmików z dźwiękiem, a wśród nich znalazł się materiał ostatecznie udowadniający komikowi fakt, że za umieszczeniem w jego mieszkaniu ukrytej kamery stoi jego była żona. Na filmie bowiem zarejestrowano Tiffany, która stojąc na drabinie umieszcza urządzenie w czujniku dymu. Na kolejnej taśmie zaś widać kobietę, która na podłodze przelicza gotówkę.

Sprawy do tej pory nie skomentował publicznie Rob Riggle ani jego była partnerka, Tiffany. Co więcej, mężczyzna dostał sądowy zakaz zbliżania się do żony. Sprawą szpiegowania aktora mają się zająć w najbliższym czasie sądowi eksperci, którzy rozstrzygną, czy oskarżenia mężczyzny są uzasadnione.