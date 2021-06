Joanna Krupa mieszka na co dzień w Los Angeles, skąd dzieli się instagramowymi relacjami. Ostatnimi czasy najczęściej wrzuca ujęcia małej córki, którą jej fani pokochali od chwili narodzin. Teraz modelka musiała na chwilę rozstać się z Ashą, bowiem przyleciała do Polski, by wziąć udział w nagraniach do najnowszej edycji "Top Model". Castingi za nią. W której stylizacji wypadła najlepiej?

Zobacz wideo Joanna Krupa nagrała, jak córka bawi się z psami. W tle pokój Ashy

Joanna Krupa przyleciała na nagrania "Top Model". Co stylizacja to lepsza. W czarnej mini wygląda wystrzałowo

Na Instagramie można znaleźć trzy ostatnie stylizacje Joanny Krupy. Dwiema pochwaliła się sama, część kolejnej wrzucił do sieci jej fryzjer. Modelka postawiła na ulubione kroje sukienek - w czarnej mini wyglądała niczym hollywoodzka gwiazda, która w piątek wieczorem wędruje do najdroższej restauracji lub klubu w Los Angeles. Do kreacji dopasowała metaliczne szpilki na bardzo wysokim obcasie.

Kolejny "look" współprowadzącej "Top Model" to zdecydowanie poważniejsza propozycja. W czarną, dopasowaną sukienkę za kolona mogłaby wskoczyć każda kobieta, która zmierzałaby na biznesowe spotkanie. Krupa postawiła ponadto na kok, który dodał całości elegancji. Trzecia stylizacja to prawdodpobnie różowy komplet.

Przypomnijmy, kolejna edycja programu o modelach i modelkach będzie miała swoją premierę już we wrześniu. Oprócz uczestników nie zmieni się za wiele - skład jurorski pozostaje ten sam, a w roli prowadzącego ponownie zobaczymy Michała Piróga.

