W zeszły piątek rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Nasza reprezentacja przygotowywała się do turnieju, trenując na zorganizowanym w Opalenicy zgrupowaniu. Pierwszy mecz podczas Euro 2020 rozegrają w Sankt Petersburgu. Zawodnicy polecieli do Rosji z Gdańska w niedzielę po południu. Około godziny 17:00 dotarli do hotelu. Okazuje się, że są traktowani jak prawdziwe gwiazdy. Szczególnie Robert Lewandowski otoczony jest wyjątkową opieką.

Robert Lewandowski jest traktowany jak gwiazda

Robert Lewandowski jest niekwestionowaną gwiazdą polskiej reprezentacji piłki nożnej. To właśnie w nim kibice pokładają największe nadzieje. W Lewego wierzy także PZPN, który dba o to, aby Robertowi niczego nie brakowało. Jak podaje "Super Express" piłkarze nie napotkali żadnych przeszkód w drodze do hotelu. Sportowcom towarzyszyli ochroniarze.

Wszyscy ubrani elegancko, spokojnie przemieszczali się do hotelu. Oczywiście w asyście ochroniarzy. Ci nie odstępują ich na krok. Zwłaszcza Roberta Lewandowskiego, który jest bożyszczem nie tylko kibiców z Polski, ale również z całego świata. "Lewy" ma fanów wszędzie, dlatego opieka nad nim jeszcze szczególnie ważna.

Kulisy udziału polskiej reprezentacji na Euro 2020 można śledzić na profilu na Instagramie @laczynaspilka. To właśnie tam w niedzielę po południu pojawiły się zdjęcia z podróży naszych piłkarzy do Sankt Petersburga.

Zmagania naszej reprezentacji będziemy mogli oglądać w poniedziałek o godzinie 18:00. Nasi sportowcy zmierzą się z przedstawicielami Słowacji. Zasiądziecie przed telewizorami?