Courteney Cox świętuje 17. urodziny córki. Pokazała nigdy dotąd niepublikowane zdjęcia Coco

Coco Arquette, córka Courteney Cox i jej byłego męża Davida Arquette, świętowała 17. urodziny i z tej okazji słynna aktorka udostępniła na Instagramie jej zdjęcia. Do życzeń przyłączyła się również inna gwiazda z obsady "Przyjaciół", która jest matką chrzestną nastolatki.

Zobacz wideo Courteney Cox pokazała na Instagramie, jak tańczy z córką

Córka Courteney Cox świętuje 17. urodziny

Gwiazda "Przyjaciół" Courteney Cox i David Arquette (który również miał krótki epizod w serialu, jako stalker siostry Phoebe) od lat nie są już małżeństwem, ale dzielą się opieką nad córką, Coco. Cox nieczęsto publikuje zdjęcia nastolatki na swoim instagramowym profilu. Zrobiła jednak wyjątek z powodu 17. urodzin córki. Pokazała archiwalne zdjęcia Coco, gdy ta była jeszcze dzieckiem i jedną fotkę, na której widać, jak jej córka wyrosła. Całość opatrzyła wzruszającym opisem, w którym podkreśliła, że bardzo ją kocha.

Wszystkiego najlepszego dla mojej silnej, wrażliwej, kreatywnej, kochającej, uduchowionej, pięknej, utalentowanej i mądrej Coco. Bardzo Cię kocham - podpisała zdjęcia aktorka.

Jennifer Aniston to matka chrzestna Coco

Okazało się, że Courteney na matkę chrzestną dla Coco wybrała nikogo innego, jak Jennifer Aniston, kolejną gwiazdę "Przyjaciół". Aktorka również złożyła życzenia swojej chrześnicy i pokazała wyjątkową fotkę, na której widać, że od dziecka Coco miała bliską relację z Aniston.

Wszystkiego najlepszego moja słodka Coco. Matka chrzestna cię kocha - napisała Jennifer.

Jennifer Aniston składa życzenia córce Courteney Cox Fot. Instagram/ jenniferaniston

Serial "Przyjaciele" osiągnął status kultowego, a z członków obsady uczynił prawdziwe gwiazdy. Aktorzy w specjalnym odcinku zrealizowanym po latach wyznali, że niemal natychmiast odczuli na własnej skórze, co to znaczy międzynarodowa sława. Ich życie było analizowane przez tabloidy, które w Stanach Zjednoczonych wynajmowały nawet helikoptery, by prowadzić transmisję na żywo, pokazując ich domy z góry.