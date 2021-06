Kinga Duda jeszcze w czerwcu wyjdzie za mąż? Ostatnio mówiło się, że córka prezydenta miała odwołać ślub i rozstać się z narzeczonym, jednak wypowiedź właścicielki firmy organizującej wesela poniekąd zaprzecza tym doniesieniom. Kobieta przyznała, że Duda może zmienić status związku jeszcze w tym miesiącu.

Kinga Duda, jako córka prezydenta RP Andrzeja Dudy, budzi powszechne zainteresowanie. Sama stara się jak najmniej pojawiać w mediach i nie dostarczać tematów do plotek. Ostatnio "Dobry Tydzień" donosił, że Andrzej i Agata Dudowie chcą, by ich córka wzięła ślub. Od kilku lat jest w związku i rodzice mieli uznać, że to najwyższy czas na kolejny etap znajomości. Czy możliwe, by wzięła sobie do serca sugestie rodziców? Najwyraźniej. Od kilku lat jest bowiem związana jest z Bartłomiejem, młodym lekarzem i synem dyrektorki krakowskiego szpitala. Wypowiedź organizatorki ślubów i wesel sugeruje, że Duda przez ołtarzem miałaby stanąć jeszcze w czerwcu.

Na internetowych forach ślubnych krąży niepotwierdzona oficjalnie informacja, że w czerwcu w Niepołomicach córka prezydenta wychodzi za mąż. W branży weselnej też się o tym mówi, choć nie wiem, czy są to tylko pogłoski czy prawda. Ci, którzy są tego pewni, wieszczą, że po tym wydarzeniu limit gości weselnych może się obniżyć - mówi w "Gazecie Wyborczej" Ilona Jabłońska.

Czerwiec byłoby dobrym momentem na zaślubiny - od kilku dni na weselach może bawić się 150 gości, którzy nie muszą już nosić maseczek.

Na weselnych forach internetowych wrze o ślubie Kingi Dudy. Wiele osób przypuszczalny ślub Dudy łączy ze złagodzeniem obostrzeń weselnych - przyznała Jabłońska.

Czekamy na wieści od samej Kingi, jednak przypuszczenia organizatorki wydają się całkiem prawdopodobne.