Od tygodni media na całym świecie rozpisują się o rzekomym romansie Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Byli narzeczeni już nie raz zostali przyłapani przez paparazzich na wspólnych wypadach na miasto, a kilka hollywoodzkich gwiazd zdążyło się publicznie wygadać i potwierdzić ich powrót. Najnowsze zdjęcia, na których piosenkarka została przyłapana w męskiej koszuli, tylko podsycają wyobraźnię fanów.

REKLAMA

Zobacz wideo Ostatnie przyjęcie zaręczynowe J.Lo wyglądało tak:

Jennifer Lopez przyłapana we flanelowej koszuli Bena Afflecka! Są zdjęcia. Powrót Bennifer już oficjalny?

51-letnia wokalistka została dostrzeżona przez paparazzich 10 czerwca. Jennifer Lopez wylądowała na lotnisku w Los Angeles. Gwiazda tego dnia miała na sobie biały, krótki top, luźne dresy oraz męską flanelową koszulę w kratę. Ale zaraz, zaraz... My doskonale znamy tę koszulę! 14 maja miał ją na sobie Ben Affleck, kiedy zabrał swojego syna Samuela na lekcję pływania. Tylko spójrzcie.

Internauci bardzo im kibicują, o czym licznie dają znać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Niecierpliwie czekają na potwierdzenie od samych zainteresowanych.

Sylwia Dekiert zabrała głos po ogłoszeniu "żałoby". Komentuje swoją wpadkę

Wszystko wskazuje na to, że może być to poważna relacja. Zagraniczne media niedawno podały informację, że ta dwójka już planuje ślub. Para była już zaręczona w latach 2002-2004. Ben Aflleck podarował ukochanej sześciokaratowy różowy pierścionek wart 1,5 miliona dolarów. Jesteśmy ciekawi, czy któreś z nich wciąż jest w posiadaniu tej biżuterii i jeśli rzeczywiście dojdzie do zaręczyn, to czy Affleckowi uda się przebić kosztowny prezent zaręczynowy. Trzymacie kciuki za tę relację?

Skromne obchody urodzin królowej Elżbiety. Błękitna broszka była pięknym hołdem