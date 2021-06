Piotr Żyła po raz kolejny pochwalił się na Instagramie wokalnymi "zdolnościami". Trzeba przyznać, że skoczek wysoko ustawił sobie poprzeczkę, wybierając trudny utwór zespołu Queen. Fani nie do końca byli przekonani do jego umiejętności. Popularny "Wiewiór" jednak nie ma zamiaru przestać. Dotrwacie do końca?

Zobacz wideo Piotr Żyła włącza magnetofon i śpiewa. Jak mu poszło?

Piotr Żyła masakruje "Show Must Go On". Fani zaniemówili. "Na Eurowizję!"

Piotr Żyła znany jest ze sporego dystansu do siebie i poczucia humoru. Od jakiegoś czasu jego fani mogą posłuchać, jak radzi sobie ze śpiewaniem. Tym razem nagrał swoją interpretację kultowego "Show Must Go On". Skoczek jest doskonałym przykładem na to, że śpiewać każdy może (nawet masakrując daną piosenkę) i absolutnie się tego nie wstydzi.

Z repertuaru królowej pieter karaoke, kto ma wyłączony głos w telefonie to i bardzo dobrze, niech ma - napisał.

Fani przyznali, że wykon Piotrka ich nie powalił, ale szanują go za dystans do siebie i poczucie humoru. Jeden z internautów napisał, że filmik Piotrka dodał mu odwagi do śpiewania.

Na Eurowizję w następnym roku.

Masakra, no ale przynajmniej dobrze skaczesz.

Kocham ten wykon. Moja rodzina błaga mnie, żebym nie śpiewał, ale dodajesz mi odwagi - czytamy.

Można zauważyć, że śpiewanie sprawia Żyle ogromną frajdę, chociaż trzeba przyznać, że jako wokalista spektakularnej kariery by nie zrobił. Zamiast tego świetnie odnajduje się na skoczni, gdzie może popisać się sporymi sukcesami.

Jak wam się podoba wykon Piotra? Chcecie posłuchać kolejnych występów?