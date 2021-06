Agnieszka Włodarczyk szykuje się do powitania na świecie pierwszego dziecka. Aktorka i Robert Karaś niebawem zostaną rodzicami. Przyszła mama nie ukrywała, że zaczęła odczuwać nieprzyjemne dolegliwości związane z ciążą. Wybrała się na kontrolne badanie do szpitala, gdzie została na dłużej. Jak się czuje?

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Włodarczyk wzięła ślub?! Enigmatycznie tłumaczy, co się stało

Olejnik czy Socha mają cienkie włosy. Fryzjerzy gwiazd mają jednak na nie swoje triki

Agnieszka Włodarczyk wylądowała w szpitalu, ale nie urodziła. "Musimy panią zostawić na parę dni". Poruszyła temat ślubu

Agnieszka Włodarczyk zostanie niebawem mamą. Aktorka już jest przygotowana na poród i z niecierpliwością wyczekuje tego dnia. Wybrała się do szpitala, by porozmawiać z lekarzem i ku jej zaskoczeniu, okazało się, że zostanie tam na dłużej. Opublikowała nowe zdjęcie na Instagramie i wyjaśniła dokładnie, co się stało.

Nie, nie urodziłam. Wczoraj podjechałam do szpitala na chwilę porozmawiać z lekarzem prowadzącym i położną. Podłączono mnie pod KTG i klops. Musimy panią zostawić na parę dni na obserwacji. Ale jak to? Ja nie mogę tak z biegu. Mąż pani dowiezie rzeczy, bo my już pani nie wypuścimy - napisała.

Niedawno media obiegła wiadomość, że aktorka i Robert Karaś najprawdopodobniej zdecydowali się na cichy ślub przed porodem. Agnieszka podsyciła plotki, publikując na Instagramie zdjęcie tabliczki Urzędu Stanu Cywilnego, co dla fanów było potwierdzeniem, że sformalizowali swój związek. Okazało się jednak, że aktorka i sportowiec udali się tam, by złożyć oświadczenie o uznanie ojcostwa.

Dobrze, że torbę miałam spakowaną, ogarnięty zestaw do pozyskania krwi pępowinowej (radzę takie rzeczy załatwiać wcześniej) no i uwaga - uznanie ojcostwa. Nie miałam ani takiej wiedzy, ani świadomości, co dzieje się lub, co może się stać w przypadkach, kiedy jesteśmy bez ślubu, a tego papierka nie ma. Wrzucam wam parę przypadków, o których mi pisałyście na priv. Uczulam zatem i zwracam uwagę na ten, jak się okazuje, ważny temat - dodała.

Agnieszka uspokoiła też fanów i przyznała, że czuje się dobrze. Rozwiała również wszelkie wątpliwości co do miejsca, które wybrała na poród. Okazało się, że zrezygnowała z porodu w szpitalu prywatnym.

Małgorzata Kożuchowska na wakacjach z synem. "To jest prawdziwe szczęście"

U mnie wszystko ok, jestem porządnie zaopiekowana i dobrze nakarmiona i uwaga- to nie jest szpital prywatny - czytamy.

Spodziewaliście się, że aktorka wybierze poród w szpitalu publicznym?