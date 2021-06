Kilka dni temu Doda potwierdziła krążące od długiego już czasu plotki na temat kryzysu w małżeństwie. Artystka rozwodzi się z Emilem Stępniem, jednak nie chce publicznie zdradzać szczegółów decyzji. Na Instagram wrzuciła jednak pewien cytat. Do czego pije Rabczewska?

Tajemnicza Doda opublikowała w sieci pewien cytat. Wspiera ją Agnieszka Hyży. "W punkt, sama prawda"

Dwuletnie małżeństwo Dody i Emila Stępnia przechodzi do historii. Artystka wystosowała oświadczenie, informując o zmianach w życiu prywatnym, ponieważ nie chciała, by ktoś ją ubiegł. Rozwód gwiazdy w prześmiewczy sposób skomentował jej były partner, ukochany Zosi Ślotały, Emil Haidar. Czy to do jego zachowania odnosi się najnowszy post Rabczewskiej?

Żyje się spokojniej, gdy nie mówi się wszystkiego, co się wie. Nie wierzy we wszystko, co się słyszy, a wobec reszty tylko się uśmiecha - czytamy na jej instagramowym profilu.

Jak można było się spodziewać, fani przyznali Dodzie rację.

Jakie prawdziwe... Ja właśnie dziś słuchałam twojej piosenki "Nie daj się".

Swoje trzy gorsze dorzuciła także Agnieszka Hyży.

W punkt, cała prawda - napisała.

Wygląda więc na to, ze Dorota faktycznie zamierza być konsekwentna i nie będzie zdradzać kulis kolejnego rozwodu. Warto jednak dodać, że z Emilem pozostaje w dobrych relacjach, ponieważ łączą ich sprawy biznesowe. Już niebawem w kinach odbędzie się premiera filmu "Dziewczyn z Dubaju", który Rabczewska produkowała ze Stępniem i Marią Sadowską.

