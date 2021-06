Na początku maja na naszym serwisie wystartował nowy format. "Wybór Plotka" to interaktywny program, który jest podsumowaniem tygodniowych plotek. To widzowie wybierają, o czym chcą przeczytać! Jak to? Nasz prezenter proponuje widzom newsy, a oni wybierają, o czym chcą dowiedzieć się więcej. W każdym programie jest kilka kategorii, w każdej z nich dwa tematy do wyboru. W naszym wideo przy każdej kategorii pojawią się odsyłacze do dwóch tekstów - kliknijcie ten, który jest dla Was bardziej interesujący!

Interaktywny "Wybór Plotka"

Miniony tydzień bez wątpienia należy do Agnieszki Kaczorowskiej. Tancerka dodała wpis, który poświęciła na rozważania na temat "mody na brzydotę". Jej słowa wywołały burzę, a zbulwersowane kobiety zaczęły jej odpowiadać. W tej grupie znalazły się także gwiazdy oraz inne celebrytki. Martyna Wojciechowska, Zofia Zborowska czy Joanna Koroniewska to przykłady osób, które próbowały wytłumaczyć Kaczorowskiej, o co tak naprawdę chodzi w pokazywaniu naturalnego wizerunku.

Oprócz tego kilka gwiazd trafiło na porodówkę. Meghan Markle i Klaudia Halejcio powitały na świecie swoje córki. Pierwsza z dziewczynek otrzymała imiona Lilibet Diana, druga - Nel. Książę Harry i Meghan Markle na razie nie pokazali zdjęcia malucha. Czy członkowie rodziny królewskiej już ją widzieli? Dowiecie się tego z naszego wideo.