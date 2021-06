Przed nami jesienna i 12. edycja "Tańca z Gwiazdami". Co roku program cieszy się ogromną popularnością, nie tylko ze strony widzów, ale także samych gwiazd. Gdy już myślimy, że żadna postać z polskiego show-biznesu nie zaskoczy nas swoją obecnością na parkiecie - nagle pojawia się to, co niespodziewane. Tak było i tym razem, kiedy produkcja zdradziła pierwszą uczestniczkę, która zawalczy o Kryształową Kulę.

"Taniec z Gwiazdami". Chwilę temu matura, teraz parkiet. Oliwia Bieniuk pierwszą uczestniczką programu!

9 czerwca na oficjalnym profilu na Facebooku "Tańca z Gwiazdami" pojawiła się informacja o pierwszej uczestniczce 12. edycji. Jest nią 18-letnia Oliwia Bieniuk, która kilka tygodni temu zdawała maturę. Jak widać, dziewczyna chce prężnie wykorzystać swoją popularność i zagrzać w show-biznesie na dłużej.

Już dziś ujawniamy pierwsze nazwisko nowej gwiazdy "Tańca z Gwiazdami". Oliwia Bieniuk, piękna córka kochanej przez wszystkich aktorki Anny Przybylskiej i piłkarza Jarosława Bieniuka. W tym roku zdawała egzamin maturalny i marzy o szkole aktorskiej. Życzymy Oliwii zdanej matury i jak najlepszej zabawy na naszym parkiecie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - czytamy.

Internauci na tę wiadomość zareagowali bardzo różnie. Wielu z nich życzy nastolatce powodzenia, jednak inni mają pewne wątpliwości.

Z całym szacunkiem do pani Anny Przybylskiej, ale jaka z jej córki jest gwiazda? Od kiedy gwiazdami są dzieci znanych rodziców?

A co takiego zrobiła, że jest gwiazdą? - pytają.

