Chociaż Sylwię Grzeszczak obserwuje na Instagramie blisko 200 tysięcy osób, piosenkarka niechętnie publikuje tam swoje zdjęcia. Zdecydowanie częściej robi to w relacji na InstaStories, gdzie informuje fanów o tym, co dzieje się u niej na co dzień, często wprowadzając ich za kulisy swojego zawodowego życia. Prywatnie Sylwia Grzeszczak jest bowiem szczęśliwą żoną oraz mamą małej Bogny, nad którą opieka wypełnia większość jej wolnego czasu.

REKLAMA

The Voice of Poland. Michał Szpak żegna się z fotelem jurorskim? TVP ma następce

Zobacz wideo Sylwia Grzeszczak zachwyca sylwetką podczas wakacji

Sylwia Grzeszczak spędza czas z córką. Kamera uchwyciła twarz dziewczynki. Jest podobna do mamy?

Korzystając z pięknej pogody, Sylwia Grzeszczak zdecydowała się zapewnić córce rozrywkę na świeżym powietrzu. Na InstaStories opublikowała nagranie, na którym mała Bogna huśta się na huśtawce, wesoło przy tym podśpiewując. W pewnym momencie dziewczynka odwraca się, uśmiechając do kamery. Chociaż z tej perspektywy jej twarz nie jest dokładnie widoczna, dostrzec możemy podobieństwo Bogny do jej sławnej mamy.

instagram.com/sylwia_grzeszczak_official instagram.com/sylwia_grzeszczak_official

Gwiazdy zaśpiewały dla Krzysztofa Krawczyka. Wdowa ze łzami w oczach

Jest to pierwszy raz, gdy Sylwia Grzeszczak postanowiła opublikować nagranie ukazujące twarz córki. Dotychczas, chociaż mała często gościła na Instagramie piosenkarki, zawsze była odwrócona tyłem do obiektywu. Mogliśmy więc jedynie zobaczyć jej jasne blond włosy. Odstępstwa od tej reguły Sylwia Grzeszczak nie zrobiła nawet w dzień mamy, kiedy to zdecydowała się zamieścić filmik, na którym wraz z córką śpiewa swoją piosenkę.

ZOBACZ TEŻ: Sylwia Grzeszczak rzadko pokazuje zdjęcia córki, lecz tym razem zrobiła wyjątek. Tak świętuje piąte urodziny Bogny