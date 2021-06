Wielu widzów serialu "Bridgertonowie" kojarzy księcia Hastings ze słynnymi słowami "Płonę dla Ciebie", które w noc poślubną miał wypowiedzieć do Daphne. W ostatnim wywiadzie Rege-Jean Page postawił sprawę jasno.

Książę Hastings tłumaczy, że "Płonę dla ciebie" to wcale nie jego kwestia

Pierwszy sezon hitu Netfliksa "Bridgertonowie" był pełen romantycznych momentów. Głównym wątkiem serialu stały się losy księcia Hastings oraz Daphne, których - mimo początkowych nieporozumień - połączyło gorące uczucie. Choć scen mogących zapaść w pamięć było naprawdę wiele, to jedną fani zachwycają się szczególnie często. Chodzi o słynne słowa "Płonę dla ciebie", które widzowie przypisują Page'owi. Teraz aktor przypomina, że to nie on wypowiedział słynną frazę.

Nie powiedziałem "Płonę dla ciebie". To nie jest moja kwestia - wyjaśnił w rozmowie z magazynem "Variety".

Aktor odniósł się także do reakcji fanów, dla których to właśnie ta kwestia stała się jednym z najsłynniejszych cytatów. W pewnym momencie była nawet trendem na TikToku, a na kanale YouTube brytyjskiego Netfliksa odtworzono ją ponad dwa miliony razy.

Wszyscy wyraźnie czuli się bardzo "spaleni", co potraktuję jako komplement - powiedział.

W rzeczywistości kwestię w serialu wypowiada Phoebe Dynevor, która wcieliła się w rolę Daphne. Aktorka wypowiada ją z wielką wrażliwością. W jednym z wywiadów wyznała, że czytając scenariusz po raz pierwszy, nie sądziła, że ta kwestia wzbudzi takie emocje.

Kluczem do takiego dialogu jest po prostu odegranie go tak realnie, jak to możliwe - powiedziała Dynevor.

A wy, jak zapamiętaliście ten cytat?