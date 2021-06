"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin ma niepokojące objawy. Pokazała, jak wyglądają jej dłonie

Marta Paszkin, była uczestniczka programu "Rolnik szuka żony", pokazała na Instagramie swoje dłonie oraz objawy, jakie jej towarzyszą, gdy jest jej zimno. Niektóre fanki rozpoznały je również u siebie. Post Marty wywołał niemałe poruszenie.

Zobacz wideo Za nami 7. sezon programu "Rolnik szuka żony". Działo się!

"Rolnik szuka żony". Niepokojące objawy

Marta pokazała zdjęcia, na których pod wpływem zimna palce jej dłoni zmieniają kolor na żółty. Jest to objaw Reynauda - zaburzenie naczynioruchowe, którego przyczyny nie są znane.

Bardzo nieprzyjemne uczucie - napisała Marta Paszkin na Instagramie, dodając zdjęcia do relacji.

Charakterystyczne w tym schorzeniu są właśnie przebarwiające się palce, które mogą sinieć i drętwieć. Następnie pojawia się zaczerwienienie i ból. Objawy te mogą towarzyszyć chorobie Reynauda, która nieleczona może prowadzić do owrzodzeń opuszków palców, a nawet martwicy. Jednak objaw Reynauda może także objawiać się przy występowaniu kilku groźnych chorób, w tym m.in. miażdżycy zarostowej kończyn, zapaleniu tętnic czy nowotworach. Marta Paszkin powiedziała na InstaStories, że napisało do niej wiele kobiet, które zmagają się z podobnym problemem. Przyznała także, że jest w trakcie diagnozowania tej przypadłości i nie zna jeszcze przyczyny występowania dolegliwości. Podziękowała też za wsparcie i dobre słowo.

Marta Paszkin pokazała towarzyszące jej objawy. Jest w trakcie diagnozy fot. instagram.com/marta_paszkin

Marta Paszkin w siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony" znalazła miłość u boku Pawła Bodziannego. Para pozostaje jednym z najbardziej znanych i lubianych związków z telewizyjnego reality show. Paweł i Marta wystąpili także jako uczestnicy w "Dance Dance Dance" i choć nie udało im się dotrwać do finału, zdobyli jeszcze większą sympatię widzów. Niedawno para pochwaliła się, że kupiła wspólne mieszkanie.