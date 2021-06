Już niedługo premiera nowego sezonu "You Can Dance - Nowa generacja", a Telewizja Polska odsłania przed nami coraz więcej kart dotyczących formatu. Jakiś czas temu potwierdzono, że przewodniczącym jury będzie Agustin Egurrola, a teraz dowiadujemy się, że za stołem sędziowskim zasiądzie znana tancerka, Klaudia Antos. Kim jest nowa jurorka "You Can Dance"?

REKLAMA

Zobacz wideo Super Bowl. Klaudia Antos wystąpiła z Jennifer Lopez. Pokazała, co działo się za kulisami

Doda chce jechać na Eurowizję? Postawiła konkretne warunki TVP

"You Can Dance". Klaudia Antos nową jurorką. Kim jest?

To nie będzie pierwszy kontakt Antos z formatem "You Can Dance". W 2016 roku Klaudia wzięła udział w programie, kiedy jeszcze zajmowała się nim stacja TVN. O tancerce zrobiło się głośno cztery lata później, bo w 2020 roku, wystąpiła na scenie u boku samej Jennifer Lopez. Finały rozgrywek futbolu amerykańskiego, czyli właśnie Super Bowl, to dla Amerykanów wielkie święto. W tym czasie przed telewizorami zasiada ponad 100 mln widzów. Pasmo reklamowe nadawane w tym czasie osiąga rekordowe ceny, a do występu w przerwie wybierane są największe gwiazdy muzyki, który występ przygotowują miesiącami. Nie inaczej było w tym przypadku - pojawienie się Klaudii w roli tancerek J.Lo należy rozpatrywać w kategorii ogromnego sukcesu.

"Krawcowa z Madrytu". Kiedy i gdzie zobaczymy finałowe odcinki serialu?

"You Can Dance" w TVP. Co się zmieni?

Przypominamy, że format w produkcji TVP będzie się nazywał "You can dance - Nowa generacja". Nastąpi również zmiana odnośnie wieku uczestników. Okazuje się, że program będzie skierowany do dzieci, a nie tak jak kiedyś - tancerzy od 16. roku życia. Obecnie wziąć udział w castingach mogą dzieci w wieku 8-13 lat. Nagrania mają być realizowane od końca września do listopada 2021 roku. Program powinien zostać wyemitowany na jesieni.