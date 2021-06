Kamil i Iza to jedyna para trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która zdecydowała się na pozostanie w małżeństwie po zakończeniu programu. Mimo że na początku widzom wydawało się, że nie bardzo do siebie pasują, odnaleźli miłość i szczęście u swojego boku. Teraz Kamil zapowiedział następny etap w życiu. Właśnie zrezygnował z pracy. Czy przeprowadza się do swojej żony?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil zwolnił się z pracy i planuje nowy etap

Kamil do tej pory pracował w Dębicy, w województwie podkarpackim. Był doradcą klienta w markecie z narzędziami. Iza z kolei prowadzi swój salon fryzjerski w Bytomiu. Ukochanych dzieliło więc ponad 200 kilometrów. Teraz postanowili to zmienić. Kamil zwolnił się z pracy.

Czas na zmiany! Pewien etap mojego życia właśnie się zakończył. Dziękuję firmie za współpracę, która była dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem zawodowym. Umiejętności, które nabyłem przez ten czas są nieocenione - napisał Kamil w mediach społecznościowych, dziękując pracodawcy.

Zapowiedział też, co planuje. Prawdopodobnie otworzy własną firmę.

Moim marzeniem zawsze było iść na swoje, więc teraz czas na ogromne zmiany. "Gdy nie jest łatwo, to znaczy że jest warto" i po raz drugi chcę zaryzykować na maksa! Oby tym razem było tak cudownie, jak za tym pierwszym! - dodał.

Swoją decyzją były uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wywołał pozytywny odbiór u fanów programu. Iza podczas eksperymentu nie raz mówiła, że jej biznes jest dla niej bardzo ważny i w swoje miejsce pracy włożyła dużo wysiłku. Dlatego też widzowie od razu domyślili się, że plany zawodowe Kamila są związane z miejscem zamieszkania żony. Do tej pory para żyła w rozjazdach. Posypały się gratulacje.

Do żony się przeprowadziłeś? Ekstra, super, brawo! Powodzenia.

Powodzenia Kamil. Leć po swoje marzenia i oczywiście do Izki.

Super, to teraz obok Izy otworzysz swój biznes. Trzeba zawsze iść do przodu! - napisali fani na profilu Kamila na Instagramie.

Wszystko wskazuje na to, że Iza i Kamil nadal są szczęśliwi i po zorganizowaniu swoich spraw, stworzą teraz wspólny dom.