Informacja o tym, że Kim Kardashian i Kanye West rozwodzą się po sześciu latach małżeństwa, pojawiła się na początku tego roku. Ich związek od wielu miesięcy przechodził kryzys. Niepokojące były chociażby wpisy rapera, w których obrażał żonę i jej rodzinę. Ostatecznie celebrytka zdecydowała się złożyć pozew. Mimo rozstania nie zapomniała jednak złożyć życzeń urodzinowych ojcu swoich dzieci.

REKLAMA

Zobacz wideo

Kim Kardashian złożyła życzenia Kanye Westowi

Kim Kardashian należy do grona aktywnych użytkowniczek mediów społecznościowych. Celebrytka chętnie publikuje na Instagramie swoje prywatne zdjęcia, na których pojawiają się również jej rodzina i przyjaciele. Często też przy okazji urodzin swoich bliskich publikuje tam posty z życzeniami. Nie inaczej było również i w tym przypadku. We wtorek 8 czerwca swoje święto obchodził Kanye West. Raper skończył 44 lata. Chociaż on i celebrytka rozwodzą się, to Kardashianka zdecydowała się skierować do niego ciepła słowa.

Halejcio wróciła do domu po porodzie. Czekało ją wzruszające przywitanie

Na opublikowanej fotografii pozuje z raperem i trojgiem ich dzieci (z czworga posiadanych), w tym najstarszą córką North West.

Wszystkiego najlepszego. Zawsze będę cię kochać – napisała Kim.

Niektóre osoby pod postem dziwiły się, że celebrytka zdecydowała się wyznać Kanyemu miłość w ich obecnej sytuacji. Pojawiły się jednak słowa tłumaczące zachowanie Kardashianki. Zauważono, że przecież wcale nie musi nienawidzić się z raperem. W końcu są też rodzicami i dla dzieci mogą utrzymywać przyjazne stosunki.

Możesz też kochać kogoś, ale nie chcesz z nim być – napisano w jednym z komentarzy.

Część obserwatorów żywiła również nadzieję, że Kim i Kanye jeszcze kiedyś zejdą się ze sobą.

Tadeusz Müller zaręczył się. "Jesteś najwspanialszą osobą na świecie"