Clarence Williams III nie żyje. Aktor zmarł w wieku 81 lat w Los Angeles w skutek raka jelita grubego. Gwiazdor był znany z takich produkcji, jak m.in. "Purpurowy deszcz", "Twin Peaks", "Strażnik Teksasu" czy "American Gangster".

Clarence Williams III nie żyje. Wspomina go Lenny Kravitz

Informację o śmierci Clarence'a Williamsa III przekazał portal Deadline. Popularny aktor zmagał się z rakiem jelita grubego. Williamsa upamiętnił Lenny Kravitz publikując wpis na Twitterze:

Kiedy byłem dzieckiem dorastającym w Nowym Jorku Clarence Williams III był tą twarzą w telewizji, z którą mogłem się utożsamić i która mnie inspirowała. Od "The Mod Squad", przez "Purpurowy deszcz" do "Sugar Hill" - zawsze występował z dynamiczną energia. Spoczywaj w sile, królu.

Clarence Williams III nie żyje. Kim był?

Kariera aktora rozpoczęła się na przełomie lat 50. i 60. Drogę do większej rozpoznawalności przyniosły mu występy na Broadwayu, gdzie został dostrzeżony przez krytyków i nominowany do nagrody Tony Award. To otworzyło mu furtkę do pracy przy produkcjach telewizyjnych, w tym serialu kryminalnym, który przyniósł mu największą popularność - "The Mod Squad". Clarence Williams III pojawił się także w produkcjach, takich jak m.in. "1900: Człowiek legenda" czy "Sprawa honoru". Gwiazdor wystąpił również w pobocznych rolach wielu kultowych produkcjach telewizyjnych: "Star Trek", "Miasteczko Twin Peaks", "Strażnik Teksasu", "Gliniarz i prokurator", "Bill Cosby Show" czy "Policjanci z Miami".

W 1967 roku wyszedł za aktorkę, z którą grał w serialu "The Mod Squad" - Glorię Foster. Małżeństwo przetrwało jednak do roku 1984, ale po rozwodzie para utrzymywała przyjacielskie relacje. To właśnie Williams podał informację o śmierci byłej żony w 2001 roku. Małżeństwo nie doczekało się potomstwa.