Tadeusz Müller w przeciwieństwie do mamy i siostry nieco mniej chwali się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Kucharz przez 13 lat był związany z Blanką Zawadą, jednak jakiś czas temu ich związek rozpadł się. O nowej miłości starszy syn Magdy Gessler nie mówił, aż do maja. Właśnie wtedy pochwalił się nią pierwszy raz na Instagramie. To Małgorzata Downar.

Tadeusz Müller zaręczył się. "Jesteś najwspanialszą osobą na świecie"

Tadeusz Müller i Małgorzata Downar spędzają wolne dni podczas urlopu na Majorce. Właśnie tam zdecydował się na kolejny ważny krok w ich związku. Mężczyzna poprosił swoją wybrankę o rękę. Ta oczywiście się zgodziła i z dumą prezentowała pierścionek zaręczynowy na placu, co oboje relacjonowali na Instagramie.

Jesteś najwspanialszą osobą na świecie - pisał.

Tadeusz Muller instagram.com/tadeusz_muller

Kim jest Małgorzata Downar, narzeczona Tadeusza Müllera?

Małgorzata Downar, narzeczona Tadeusza Müllera również jest związana z show-biznesem, jednak w przeciwieństwie do przyszłej teściowej, nie bryluje przed aparatami, a zajmuje się prowadzeniem agencji "WeGrowth", która – jak podaje jej właścicielka – powstała z pasji do efektywnego zarządzania biznesem. Małgorzata Downar nie będzie miała problemu z odnalezieniem się w świecie celebrytów, ponieważ z wieloma już miała okazję pracować. Zarządzała markami m.in. Joanny Przetakieiwcz i Jessiki Mercedes.

Małgorzacie Downar i Tadeuszowi Müllerowi serdecznie gratulujemy, a po więcej zdjęć pary zapraszamy was do naszej galerii.

