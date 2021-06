Po wpisie Agnieszki Kaczorowskiej wciąż trwa dyskusja na temat znaczenia "brzydoty" w mediach społecznościowych. Aktorka stwierdziła, że zdecydowanie lepiej byłoby, gdybyśmy skupili się na pokazywaniu lepszej wersji siebie, a nie tej prawdziwej. Martyna Wojciechowska, która raczej stroni od wdawania się w konflikty, zdecydowała się wyrazić swoje zdanie na temat wpisu serialowej Bożenki Lubicz.

Koroniewska reaguje na "modę na brzydotę": Możecie zobaczyć jedno i drugie

Martyna Wojciechowska odnosi się do wpisu Agnieszki Kaczorowskiej

Agnieszka Kaczorowska napisała ostatnio, że "zapanowała moda na brzydotę". Stwierdziła, że warto skupiać się i pokazywać na Instagramie najlepszą wersję siebie, niezależnie od samopoczucia i chęci. Uważa, że znane osoby powinny szczególnie zwrócić uwagę na treści zamieszczane w sieci, bo przecież ich celem (jakby były jakieś dwie kategorie - my, zwykli i ci sławni) jest motywowanie innych.

Martyna Wojciechowska ma inne zdanie na ten temat. Pokazała zdjęcie z wizyty u fryzjera i zaapelowała, byśmy czuli się wystarczający.

Odrost sam się nie zrobi... No więc cóż, okazuje się, że ja też jestem taka całkiem zwyczajna. I dobrze mi z tym! Jestem wystarczająca. Lubię się w wydaniu z pięknym profesjonalnym makijażem, lubię się spocona, w potarganych włosach na krańcu świata.

Wojciechowska zwraca uwagę, że nie chodzi o to, by wartościować i wskazywać, że jakiś sposób pokazywanie siebie jest lepszy bądź gorszy, brzydszy albo ładniejszy. Ważne jest, by akceptować siebie w każdej wersji.

Akceptowanie siebie taką, jaka jestem, z lepszymi i słabszymi dniami, (jak to w życiu bywa) to nie jest moda na brzydotę. To całkiem nowa i zdrowa moda na lubienie siebie. Żadna z tych wersji nie jest lepsza ani gorsza.

Damięcka podsumowała wpis Kaczorowskiej grafiką "brzydkiego kaczątka". "W punkt!"

Dobrze powiedziane!