Serial "Przyjaciele" pod koniec maja powrócił po 17 latach z odcinkiem specjalnym. Przed kamerami David Schwimmer potwierdził krążące od lat plotki, że podczas kręcenia pierwszych sezonów czuł miętę do Jennifer Aniston. Relacja łącząca serialowego Rossa i Rachel stanowiła jeden z głównych wątków w serialu. Wygląda na to, że na planie odcinka specjalnego para znów się do siebie zbliżyła. W sieci pojawiło się romantyczne zdjęcie głównych aktorów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Friends: Reunion". Zobacz zwiastun nowego epizodu serialu "Przyjaciele"!

Iza Małysz pokazała zdjęcie z mamą. Są do siebie podobne?

"Przyjaciele". Jennifer Aniston wtula się w Davida Schwimmera. Odżyły dawne uczucia?

David Schwimmer i Jennifer Aniston, podobnie jak grani przez nich w serialu "Przyjaciele" bohaterowie, mieli "przerwę", która wynikała z zakończenia nagrywania sitcomu po 10 latach. Mimo że od czasu do czasu szóstka przyjaciół z planu spotykała się prywatnie, nie ustawały plotki, że Jen i David są stworzeni dla siebie i powinni zostać parą.

Prawdziwą gratką dla fanów było wyznanie aktora w odcinku specjalnym. Potwierdził, że podczas kręcenia pierwszych sezonów między nim a Aniston narodziło się uczucie. Jednak ze względu na wspólną pracę postanowili zdusić je w zarodku, z obawy przed zerwaniem i popsuciem świetnej atmosfery. Jak poinformował portal "New Idea", między Aniston i Schwimmerem odżyły dawne uczucia. Dowodem może być zdjęcie opublikowane na InstaStories aktora, na którym Jennifer wtula się w niego. Aktorka wygląda na szczęśliwą, a David spogląda prosto do obiektywu.

David Schwimmer i Jennifer Aniston są parą? Fot.Instagram/ _schwim_

Uczestnicy nowego programu TVN randkują bez względu na wiek. Mieszkają w luksusach!

Jennifer Aniston, podobnie zresztą jak David Schwimmer, nie mieli szczęścia w miłości. Aktorka po głośnym rozwodzie z Bradem Pittem związała się z Justinem Therouxem, ale po ponad dwóch latach ogłosili separację. Schwimmer ożenił się z Zoë Buckman, ale po dziesięciu latach postanowili się rozstać. Aktualnie oboje są singlami i być może po latach zdecydują się dać sobie szansę na związek - co z pewnością ucieszyłoby wielu fanów serialu.

Pasują do siebie?