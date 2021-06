Nagła śmierć Anthony'ego Bourdaina wstrząsnęła opinią publiczną. Kucharz i kulinarny podróżnik uchodził za osobę pełną życia, kochającą swoją pracę i prawdziwego odkrywcę. Przez lata pokazywał niezwykłe miejsca z najlepszym, lokalnym jedzeniem w programie "Parts Unknown". W wieku 61 lat popełnił samobójstwo wieszając się na pasku od szlafroka w hotelowej łazience we Francji. Trzy lata po jego śmierci fani wspominają kucharza na Instagramie.

Fani żegnają Anthony'ego Bourdaina trzy lata po jego śmierci

Nic nie wskazywało na to, że Anthony Bourdain cierpiał na depresję. Mężczyzna dobrze ją maskował a jego nagła śmierć była szokiem dla fanów i osób związanych z branżą gastronomiczną. Kucharz prawie cały rok był wówczas w podróży i jak przyznał w wielu wywiadach, czuł się samotny. Anthony osierocił córkę, która ma teraz 14 lat.

We wtorek mija trzecia rocznica jego śmierci. Fani na Instagramie nadal zostawiają komentarze pod jego ostatnim postem, który Anthony opublikował zaledwie cztery dni przed samobójstwem, 4 czerwca 2018 roku. Zdjęcie przedstawia jego lunch w Alzacji, we wschodniej Francji.

Tęsknimy za Tobą.

Kontynuuj odpoczynek Szefie Tony.

Dziękuję za to, co nam wszystkim dałeś - czytamy.

Anthony Bourdain został znaleziony w pokoju hotelowym we Francji. Bliski przyjaciel Bourdaina, Eric Ripert zaniepokojonym tym, że kucharz nie otwiera drzwi do pokoju postanowił zawiadomić odpowiednie służby. Nic nie mogło przygotować go na to, co zobaczył. Bourdain nie dawał oznak życia. Mężczyzna targnął się na swoje życie. Przyjaciel podróżnika wyjawił, że na kilka dni przed śmiercią Anthony był w "mrocznym nastroju". Do sieci przedostały się wyniki toksykologii a w jego ciele nie wykryto narkotyków, czy środków psychotropowych.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego. TUTAJ sprawdzisz również pomocne numery telefonów, pod którymi dyżurują specjaliści, gotowi pomóc w kryzysowych sytuacjach.