Zdjęcia do drugiego sezonu programu "Totalne remonty Szelągowskiej" zostały zakończone. Ta edycja była pełna wzruszeń i przede wszystkim niezwykłych remontów mieszkań i domów. Na małym ekranie mogliśmy poznać historie nauczycielki z życiową misją, wolontariuszki z wielkim sercem czy ratowniczki medycznej. W ostatnim odcinku Dorota Szelągowska spełniła marzenie bohaterki, która od lat pracuje w służbie zdrowia. Po starym i zniszczonym domu nie pozostał nawet ślad, a jego wnętrza robią ogromne wrażenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Szelągowska urządzi nowy dom Rozenek?

"Totalne remonty Szelągowskiej". To jeden z najpiękniejszych remontów w programie. Stary dom zamienił się w oazę spokoju

Dorota na początku swojej kariery była ratowniczką medyczną, a od roku pełni funkcję kierowniczki przychodni. Bohaterka bardzo zaangażowała się w walkę z koronawirusem, a jej placówka była otwarta przez całą pandemię. Dowiedzieliśmy się, że szybko i sprawnie zorganizowała akcję szczepień lokalnych mieszkańców.

Ostatnie lata w jej życiu były trudne. Rozstała się z ojcem swoich dzieci, opiekowała się chorym tatą oraz mamą, z którą miała nieciekawą relację. Bohaterka odziedziczyła dom po zmarłym tacie. Budynek był w fatalnym stanie. Dorota próbowała część prac wykonać sama, jednak nie starczyło jej siły, czasu, a przede wszystkim pieniędzy.

Olaf Lubaszenko na spacerze z partnerką. Pokazał ich wspólne zdjęcie

'Totalne remonty Szelągowskiej' mat. prasowe

Dorota Szelągowska w ostatnim odcinku po prostu zaszalała. Postawiła na mocne kolory, akcenty, a każdy członek rodziny otrzymał swoje wymarzone miejsce. W pokoju małego odkrywcy zawieszono na ścianie wielki księżyc oraz postawiono teleskop do obserwowania gwiazd. U małej księżniczki natomiast jest iście bajkowo. Huśtawka oraz tipi są teraz marzeniem każdej dziewczynki. Pani Dorota uwielbia za to gotować, dlatego w kuchni znalazła się ogromna wyspa, przy której może zasiąść cała rodzina. Największą uwagę i tak zwraca salon, który można łatwo pomylić z hotelem! To zdecydowanie jeden z najlepszych remontów w tym sezonie. Wszystkie zdjęcia znajdziecie w naszej galerii. A jak wy oceniacie metamorfozę domu?

'Totalne remonty Szelągowskiej' mat. prasowe

Ewa Chodakowska postanowiła przytyć. Pochwaliła się efektami