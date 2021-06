Zasady dziedziczenia tronu brytyjskiego są ściśle określone, a każde narodziny w rodzinie królewskiej powodują zmiany w kolejce. Tak też się stało w przypadku narodzin Lilibet, córki Meghan Markle i Księcia Harry'ego, która z pierwszej dziesiątki kandydatów do tronu zrzuciła młodszą córkę księcia Andrzeja.

Narodziny Lilibet zmieniły kolejkę do brytyjskiego tronu

Obecnie panująca dynastia Windsorów liczy sobie aż pięć tysięcy członków, a miejsce w linii sukcesyjnej każdego z nich jest dokładnie znane. Oczywiście najistotniejsza jest pierwsza dziesiątka kandydatów do tronu, bo to oni mają największe szanse na przejęcie władzy po królowej Elżbiecie II. Oto oni:

Pierwszy na liście następców tronu po Elżbiecie II jest jej najstarszy syn - Karol, książę Walii, który ma obecnie 73 lata. Drugi w kolejce do tronu jest najstarszy syn księcia Karola - William, Książę Cambridge, obecnie 39-letni. Trzecie miejsce zajmuje najstarszy syna księcia Williama i jego żony, księżnej Kate - George z Cambridge, który ma osiem lat. Czwartą pretendentką do tronu jest jego młodsza siostra księżniczka Charlotte z Cambridge, która skończyła sześć lat. Pierwszą piątkę zamyka najmłodszy syn Williama i Kate - trzyletni książę Louis z Cambridge. Szóstym kandydatem jest młodszy brat William - Harry książę Sussex. Kolejne miejsca zajmują jego dzieci. Siódmy w kolejce do tronu jest Archie Mountbatten-Windsor - syn księcia Harry'ego i Meghan Markle. Ósme miejsce zajmuje urodzona przed kilkoma dniami Lilibet Diana Mountbatten-Windsor - córka księcia Harry'ego i Meghan Markle. Na dziewiątym miejscu znalazł się młodszy syn królowej Elżbiety II i księcia Filipa - Andrzej, książę Yorku. Spadł z ósmego miejsca na dziewiąte po narodzinach Lilibet. Również jego dzieci znalazły się o jedno miejsce niżej w sukcesji do tronu. Dziesiąte miejsce w kolejce do tronu zajmuje teraz księżniczka Beatrice z Yorku, najstarsza córka księcia Andrzeja i księżnej Sary.

Monarchia brytyjska. Kto dziedziczy tron?

Zasady dziedziczenia brytyjskiego tronu zostały określone jeszcze w XVII wieku. Zgodnie z nimi dziedziczyć mogą wyłącznie pochodzący ze związków małżeńskich potomkowie księżniczki Palatynatu Zofii, pierwszeństwo przysługuje najstarszemu potomkowi, a wyznanie nieanglikańskie lub poślubienie katolika odsuwa od dziedziczenia. w 2013 roku królowa Elżbieta II wprowadziła jednak pewne zmiany do tych zasad. Przestano brać pod uwagę wyznanie małżonka kandydata do tronu.

Ponadto zgody monarchy wymagają jedynie małżeństwa pierwszych sześciu kandydatów do tronu. Królowa zniosła także zasadę progenitury męskiej, co związane to było z narodzinami jej prawnuczki, księżniczki Charlotte. Oznacza to, że młodszy brat Charlotte nie wyprzedzi jej w kolejce do tronu, jakby to miało miejsce przed 2013 rokiem.