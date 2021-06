Agustin Egurrola w wywiadzie dla serwisu Plejada nawiązał do kolejnej edycji "Mam talent!". Nie weźmie w niej udziału ze względu na zerwanie współpracy z TVN-em. Jaki stosunek ma do kolegów, z którymi kiedyś tworzył zgraną ekipę? Choreograf nie szczędził pochwał.

REKLAMA

Ten program jest absolutnie niezwykły" - zaznaczył.

Zobacz wideo Egurrola jest aż tak surowym trenerem? Węgiel poleciały łzy!

Agustin Egurrola o "Mam talent!": Trzymam kciuki

Popularny choreograf nie ukrywa, że talent show, w którym przez ponad sześć lat zasiadał na jurorskim fotelu, odegrał w jego życiu istotną rolę. Mimo bolesnego i szeroko komentowanego w mediach "rozstania" ze stacją TVN na temat ekipy programu wypowiada się w samych superlatywach. Oficjalnie pozdrowił Foremniak, Chylińską i Prokopa.

"Mam talent!" to bardzo ważny program, w którym brałem udział. Trzymam kciuki za kolejną edycję tego show. Z całych sił pozdrawiam Małgosię Foremniak, Agnieszkę Chylińską, Marcina Prokopa i wszystkich, z którymi pracowałem przy produkcji tego programu. Mam nadzieję, że znów odniosą spektakularny sukces, bo ten program jest absolutnie niezwykły - mówił w rozmowie z dziennikarzami portalu Plejada.

'Mam talent!' Agencja Gazeta

"Mam talent!". Już nie Szymon Hołownia! Wiadomo, kto będzie nowym prowadzącym show

Zmiany w "Mam talent!"

"Mam talent!" powraca na antenę jesienią 2021 roku po dwóch latach przerwy. W tym czasie zaszły spore zmiany kadrowe w ekipie realizatorskiej show. Zamiast związanego z polityką Szymona Hołowni u boku Marcina Prokopa ujrzymy komika Michała Kempę. Przy stole jurorskim zasiądzie z kolei Jan Kliment, który zastąpi współpracującego teraz z TVP Agustina Egurrolę. Choreograf realizuje projekty zawodowe w telewizji publicznej - wystąpił w "Dance Dance Dance" i niedługo zobaczymy go w premierowym formacie "You Can Dance - Nowa generacja".

Kara i Marcin z "Hotelu Paradise 3" oficjalnie razem! Niektórzy nieco zaskoczeni