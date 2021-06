Ata Postek to zwyciężczyni drugiej edycji programu "Hotel Paradise". Wygrała show w parze z Arturem Sargsyanem, z którym jednak nie stworzyła romantycznego związku. Zwycięzcy popularnego bikini reality pozostają jednak w dobrych relacjach i są przyjaciółmi.

"Hotel Paradise". Strzała amora trafiła Atę Postek na ulicy

Pomimo że piękna brunetka nie stworzyła związku w "Hotelu Paradise", miłość znalazła po programie. W rozmowie z "Galą" opowiedziała o swoim nowym partnerze i zdradziła niemal filmowe okoliczności ich pierwszego spotkania.

Poznaliśmy się na światłach na ulicy, wymieniliśmy się numerami. Dwa dni ciszy, a potem przypadkiem znaleźliśmy się w jednym miejscu o tej samej porze i tak to się już zaczęło. Stwierdziłam, że to już przeznaczenie, zupełnie jak w filmie.

W wywiadzie dla "Gali", Ata zdradziła również, że jej nowy związek staje się coraz dojrzalszy. Para planuje wspólną przyszłość.

"Hotel Paradise". Ata Postek łączona z Pikejem

Po wygranej drugiej edycji "Hotelu Paradise", jasne było, że Ata i Artur nie stworzą relacji po programie, w związku z tym, kobiecie przypisywano najróżniejsze romanse. Łączono ją między innymi z Pikejem, czyli Piotrem Kukulskim, Beata zdementowała jednak tę plotkę i wyznała, że są jedynie przyjaciółmi.

Ata po wygranej w "Hotelu Paradise 2" stała się niezwykle popularną celebrytką. Jej profil na Instagramie ma już ponad 250 tysięcy obserwatorów. Kobieta została również zaproszona do pierwszej edycji nowego show, emitowanego na antenie TVN7 oraz na platformie Player. "One night squad" to format nawiązujący konwencją do popularnych w ostatnim czasie bikini reality, zasady jednak bardziej przypominają "Ameryka Express". Uczestnicy nie wylegują się w luksusach, a ich jedyną powinnością nie jest nawiązanie obiecującego romansu. Muszą za to walczyć o przetrwanie i wykonywać ekstremalne zadania.

Myślicie, że Ata wygra również w tym programie?