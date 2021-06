Po wygranej na Eurowizji 2021 zespół Maneskin musi mierzyć się także z ciemnymi stronami popularności. Najpierw padły zarzuty o zażywanie narkotyków przez głównego wokalistę, a teraz zła sława skupia się na wygranym utworze zespołu. Grupie zarzuca się bowiem plagiat utworu "You want it, you’ve got it" holenderskiego zespołu The Vendettas. Po wysłuchaniu obu piosenek trudno nie oprzeć się wrażeniu, że coś faktycznie jest na rzeczy.

Eurowizja 2021. Muzycy z Maneskin oskarżeni o plagiat. Holenderski utwór brzmi podobnie

Piosenka "You want it, you’ve got it" holenderskiego zespołu The Vendettas pochodzi z 1994 roku. Jak powiedział członek grupy, Joris Lissens:

Teraz pytanie, czy to faktycznie jest plagiat. Ci młodzi ludzie nie byli jeszcze na świecie, jak ją nagrywaliśmy. Jednak tak jak powiedział Maneskin: Rock and roll nigdy nie umiera.

Słuchając kompozycji zespołu The Vendettas, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że pierwszych kilka dźwięków jest niemal takich samych, jak te z początku eurowizyjnej piosenki "Zitti E Buoni". Czy można jednak mówić o plagiacie? Choć główny motyw jest podobny, to piosenki jednak w całości dość istotnie się różnią. Sprawdźcie sami:

Przypominamy, że po występie na Eurowizji media zaczęły się rozpisywać na temat rzekomo podejrzanych ruchów piosenkarza, kiedy ten oczekiwał na wyniki. Spora część widzów podejrzewała, że muzyk na oczach setek tysięcy widzów zażywał kokainę. Badanie krwi wykazało jednak, że nic takiego nie miało miejsca.

