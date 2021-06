Mister Polski to konkurs na najprzystojniejszego Polaka, organizowany od 2006 roku. W poniedziałek wieczorem odbyła się finałowa gala 13. edycji konkursu. Jej zwycięzcą został Jakub Kowalewski ze Szczecinka.

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Maślak pokazał, jak bawi się z synem

20 lat temu został Misterem Polski! Wiecie, o kim mowa? Dobrze go znacie z "Na dobre i na złe"

Mister Polski 2020. Kim jest zwycięzca - Jakub Kowalewski?

Jury zdecydowało, że najprzystojniejszym Polakiem i tym samym Misterem Polski 2020 został Jakub Kowalewski.

Tytuł I Wicemistera zdobył Adrian Nkwamu. On też był faworytem dziennikarzy. Przedstawiciele prasy i internetu przyznali mu tytuł Mistera Mediów. Tytuł II Wicemistera zdobył Patryk Bogdański.

Zwycięzcy zostali wyłonieni spośród wskazanego przez jury Top 10. Wcześniej wszyscy uczestnicy podczas wieczoru finałowego zaprezentowali się w kilku odsłonach, m.in. w kąpielówkach i garniturach.

Jakub Kowalewski ma 26 lat. Urodził się w Szczecinku. Tam też na co dzień mieszka. Lubi podróże po świecie, a zdjęcia i filmami ze swoich turystycznych wypadów chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Dużo czasu spędza na siłowni, co zresztą widać po jego sylwetce.

Gala Mistera Polski to konkurs piękności, w którym biorą udział tylko panowie, spełniający wymogi regulaminu. Kandydaci muszą mieć od 18 do 30 lat, posiadać polskie obywatelstwo, prezentować nienaganną sylwetkę, a także mieć co najmniej 180 cm wzrostu.

Finałową galę 13. edycji konkursu Mister Polski 2020 prowadzili Sylwia Madeńska (znana z programu "Taniec z Gwiazdami") oraz aktor Bartłomiej Piekarski. Na scenie pojawiła się Gosia Andrzejewicz. Przypomnijmy, że dzięki zwycięstwu w poprzednich edycjach konkursu i zdobyciu tytułu Mistera Polski, karierę w show biznesie zrobili m.in. Rafał Maślak, Rafał Jonkisz, Jakub Kucner czy Daniel Borzewski.

Rafał Maślak "odstawił" nowego Mistera na lotnisko. "Widziałem przerażenie w jego oczach". Dalej JESZCZE lepiej. Serio!

Tegorocznemu zwycięzcy życzymy również wielu sukcesów.