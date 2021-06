W poniedziałek 7 czerwca odbyła się premiera filmu "Magnezja". Polski western gangsterski ma w obsadzie plejadę gwiazd. Aktorzy brylowali na czerwonym dywanie i pozując na ściankach. Na oficjalnym pokazie filmu wyróżniały się także ich stylizacje. Szczególnie kilka z nich zwróciło uwagę.

Magdalena Boczarska na premierze filmu "Magnezja"

Magdalena Boczarska na premierę wybrała czarną bluzkę o pudełkowym kroju i bordową, cekinową, przylegającą do ciała spódnicę. Do tego dobrała złotą biżuterię i zegarek na bransolecie, a także czarne sandałki z paseczkami na obcasie.

Magdalena Boczarska - premiera filmu 'Magnezja' fot. KAPiF

Na sandałki podobnego fasonu, co Magdalena Boczarska, zdecydowała się także żona Borysa Szyca, Justyna Nagłowska. Wybrała jednak cielisty odcień butów. Pozowała w towarzystwie męża w pstrokatej, fioletowej sukience w czerwone róże z bufiastymi rękawami. Do tego dobrała czarną kopertówkę na łańcuszku w wężowy wzór od Yves Saint Laurent. Całość dopełniła subtelną, ledwo dostrzegalną biżuterią oraz spinkami we włosach. Z kolei Borys Szyc zaprezentował się w granatowej, tweedowej marynarce w czerwoną kratę i granatowych spodniach.

Borys Szyc z żoną - premiera filmu 'Magnezja' fot. KAPiF

Małgorzata Gorol postawiła na dość oryginalną stylizację, która zwracała uwagę. W przewiązanej w pasie sukni w kolorze ciemnej zieleni i pomarańczy, wyglądała jak w satynowym szlafroku. Oryginalny wzór w kwiaty i ptaki tylko pogłębiał to wrażenie. Do tego założyła specyficzne szpilki z tworzywa sztucznego, z zarysowanymi kształtami palców. Jak wam się podoba?

Małgorzata Gorol - premiera filmu 'Magnezja' fot. KAPiF

Maja Ostaszewska na premierę filmu "Magnezja" postawiła na nieco przełamaną elegancję. Odtwórczyni jednej z głównych ról założyła biały top i marynarkę. Na dół, podobnie jak Magdalena Boczarska, wybrała cekiny. Postawiła na błyszczącą, srebrną spódnicę długości midi. Do tego klasyczne szpilki w szarym kolorze oraz elegancka, niewielka torebka.

Maja Ostaszewska - premiera filmu 'Magnezja' fot. KAPiF

"Magnezja". Gwiazdy na premierze. Dawid Ogrodnik nie zachwycił

Jedną z gwiazd, która obok Małgorzaty Gorol nie zaliczyła udanej stylizacji, jest Dawid Ogrodnik. Aktor pojawił się w znoszonych butach i jasnych dżinsach. Im dalej, tym gorzej. Na "górę" wybrał rozpiętą czarną koszulę ze świecącej tkaniny, w której nie zapiął mankietów i szarą kamizelkę garniturową z połyskiem. Na szyję założył różaniec z koralików.

Dawid Ogrodnik - premiera filmu 'Magnezja' fot. Artur Zawadzki/REPORTER

A wam jak podobają się stylizacje gwiazd? Więcej zdjęć w naszej galerii.