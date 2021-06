Anna Lewandowska wybrała się na Majorkę w towarzystwie Pauliny Krupińskiej. Obie panie biorą udział w przepięknych sesjach zdjęciowych. Jednak oprócz pozowania do zdjęć, korzystają także z pięknej pogody i odpoczywają w rajskich warunkach. Trenerka podzieliła się z fanami kilkoma kadrami z wyjazdu. Prezentuje się na nich inaczej niż zwykle. Pokazała swoją romantyczną odsłonę.

Anna Lewandowska pozuje na Majorce. Dodała romantyczne zdjęcia

Anna Lewandowska swój pobyt relacjonuje na Instagramie. Nie tylko korzysta z gorących plaż, ale też aktywnie spędza czas. Wraz z Pauliną Krupińską wybrały się na przejażdżkę rowerową po wyspie. Nocując w luksusowym hotelu, cieszy się także lokalną kuchnią, wybierając zdrowe sałatki i zajadają się hiszpańskimi oliwkami. Na zdjęciach wykonanych przez towarzyszącą jej fotografkę, pozuje w jednoczęściowym, czarnym stroju kąpielowym, narzutce tego samego koloru, kapeluszu i okularach przeciwsłonecznych z białą oprawką. W ręce trzyma torbę z siatki, lecz nie byle jaką, a firmy Prada.

Anna Wendzikowska odniosła się do wpisu Agnieszki Kaczorowskiej

Taka odsłona Anny w stylu vintage spodobała się fanom, którzy na co dzień przyzwyczajeni są do sportowych stylizacji trenerki. Została nawet porównana do włoskiej gwiazdy kina.

A kim jest ta piękna pani? Cudownie i kobieco.

Przepięknie kochana. Nie można się napatrzeć.

Czy to młoda Claudia Cardinale? Pięknie.

Ale cudowny retro klimat - piszą fanki na Instagramie.

Gwiazda dodała także nagranie, na którym przechadza się po dziedzińcu niczym z romantycznej telenoweli. Uwagę zwraca wakacyjna stylizacja. Czarna spódnica z frędzlami do kostek, krótka koszulka oraz kapelusz. Zdjęcia wykonane na Majorce prawdopodobnie znajdą się w nowym kalendarzu tworzonym przez gwiazdę. W publikacji z ubiegłego roku, w której znalazły się m.in. ćwiczenia, przepisy i teksty motywacyjne, opublikowano także wiele zdjęć z rajskich wakacji.

Anna Lewandowska w wakacyjnej stylizacji fot. instagram.com/annalewandowskahpba