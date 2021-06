2 stycznia 2020 roku Marek K. pseudonim Kruszwil wszedł do położonego przy ulicy Pokoju w Szczecinie sklepu. Wewnątrz chciał nagrać materiał filmowy, który miał trafić na prowadzony przez niego kanał na YouTube. Patocelebryta nie uzyskał jednak na to zgody ekspedientek, więc wszczął awanturę, której świadkiem był jeden z klientów - Edward N. Starszy mężczyzna zareagował na agresywne zachowanie młodzieńca i pomógł sprzedawczyniom wyprowadzić go za drzwi. Gdy zrobił zakupy i opuścił sklep, na zewnątrz czekał siedzący w samochodzie influencer.

Dwudziestolatek wraz z towarzyszącymi mu kolegami pokazał mieszkańcowi Szczecina obraźliwy gest, a gdy ten podszedł do ich auta, patocelebryta miał wysiąść i uderzyć starszego mężczyznę w twarz. Edward N. upadł na ziemię i stracił przytomność. Zmarł kilka miesięcy później - 9 maja 2020 roku.

Lord Kruszwil oskarżony o pobicie

Żona Edwarda N. jest przekonana, że niespodziewana śmierć męża była skutkiem wspomnianego pobicia. Wdowa twierdzi, że stan zdrowia 66-latka uległ wtedy znacznemu pogorszeniu. Ofiara patocelebryty miała skarżyć się przez kolejne dni na uciążliwe bóle głowy. Edward N. nie zgłosił sprawy na policję, ponieważ wstydził się, że został zaatakowany przez młodszego mężczyznę.

Znałem tego starszego człowieka. I wiem, że po tym zdarzeniu jego stan zdrowia radykalnie się pogorszył, po czym zmarł - zaznacza w rozmowie z lokalnym portalem szczecin.naszemiasto.pl mecenas Krzysztof Tumielewicz, pełnomocnik rodziny zmarłego.

Adwokat wyznał, że szczecińska prokuratura umorzyła postępowanie, ponieważ nie udowodniono, że pobicie miało bezpośredni wpływ na śmierć mężczyzny. Według lekarza przyczyną zgonu był rozległy krwotok wewnętrzny, a sekcja zwłok nie została przeprowadzona.

Mecenas Tumielewicz na łamach prasy krytykuje działanie funkcjonariuszy publicznych. Ma prokuratorom za złe, że nie dostrzegają wystarczającego do ścigania z urzędu interesu społecznego. Tłumaczy, jaki wpływ na młodzież może mieć zachowanie Marka K.

To, że nie dało się udowodnić, że miało to [śmierć Edwarda N. - przyp. red.] związek z doznanymi obrażeniami, nie może oznaczać akceptacji dla braku reakcji organów ścigania. Musi budzić i budzi sprzeciw zachowanie prokuratury, która w okolicznościach tej bulwersującej sprawy, gdzie młody człowiek publicznie i bez żadnego powodu uderza starszego, schorowanego człowieka w twarz, w biały dzień, przy świadkach, twierdzi, że nie ma "interesu społecznego" w ściganiu sprawcy. Sprawcy, który jest bardzo znaną i medialną osobą. Która (niestety) może stanowić wzorzec do naśladowania dla wielu młodych ludzi - twierdzi adwokat.

Mecenas Krzysztof Tumielewicz na prośbę żony Edwarda N. złożył w szczecińskiej prokuraturze prywatny akt oskarżenia. Podejrzany o pobicie Marek K. już niedługo może stanąć przed sądem. Patocelebryta zaprzecza jednak medialnym doniesieniom, jakoby miał uderzyć awanturującego się z nim klienta sklepu. Serwis szczecin.naszemiasto.pl opublikował jego komentarz:

Opisane przez was wydarzenia są nieprawdziwe i stawiają moją osobę w negatywnym świetle.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z rzecznikiem prasowym Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, jednak do tej pory nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi.

Kim jest Marek K.?

Marek K. mimo licznych zatargów z prawem zebrał na platformie YouTube ponad milion obserwatorów, którzy śledzą działalność przejawiającego patologiczne zachowania młodego celebryty. Kruszwil publikował nagrania, na których zmuszał dziesięciolatka do dotykania miejsc intymnych napotkanych w parku kobiet oraz znęcał się nad niepełnosprawnym kolegą, którego nakłaniał do podejmowania ośmieszających i niebezpiecznych wyzwań.

