Post Agnieszki Kaczorowskiej wywołał w sieci prawdziwą burzę. Do jej słów o "modzie na brzydotę" odniosło się już wielu internautów, a także gwiazdy polskiego show-biznesu. Głosy były podzielone, jednak nie da się nie zauważyć, że większość komentujących ma zupełnie inne spojrzenie na ciałopozytywność niż Kaczorowska. Jedną z takich osób jest Aleksandra Żebrowska.

Aleksandra Żebrowska jednym zdjęciem pokazała, co myśli o "modzie na brzydotę"

Aleksandra Żebrowska od dawna stawia na naturalność, słynie z dystansu do siebie oraz pokazywania macierzyństwa w żartobliwy sposób. W poniedziałek opublikowała zdjęcie, dzięki któremu, nie używając słów, dosadnie dała do zrozumienia, co sądzi o "modzie na brzydotę". Na nowej fotografii widzimy ją zgarbioną, bez makijażu, w luźnym topie i nieuczesanych włosach.

Poniedziałkowe #błotko - napisała Aleksandra Żebrowska.

Fani Aleksandry od razu złapali haczyk i zrozumieli, co gwiazda chce im przekazać. Pod zdjęciem posypały się pozytywne komentarze.

Ale jak to tak? Bez filtra? Z porami? Nie reklamując nic na dziecku? Estetki płaczą.

Idealne podsumowanie. Uwielbiam.

U mnie też. Rzeczywistość matki - w legginsach i podkoszulku męża prasuję stertę prania i od 8 rano z utęsknieniem czekam na e-wizytę dla mojego czterolatka - piszą internautki.

Aleksandra Żebrowska nie jest jedyną twarzą show-biznesu, która postanowiła odnieść się do słów gwiazdy "Klanu". Suchej nitki nie zostawiła na niej m.in. Karolina Korwin-Piotrowska, uznając jej wywód za głupi i nieodpowiedzialny. A swoje trzy grosze dodały też Maffashion i Zofia Zborowska.