Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski założyli wraz z Magdą Pokorą 26 lat temu zespół Ich Troje. Grupa zdobyła ogromną popularność. Ich utwory przez wiele tygodni zajmował pierwsze miejsca list przebojów. Otrzymali nagrodę publiczności na festiwalu w Opolu. Z kolei w 2003 zespół reprezentował Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji. Panowie nie pokazują często swoich zdjęć razem. Jacek Łągwa unika obiektywu. Ostatnio Michał zaskoczył fanów Ich Troje i zamieścił na swoim Instagramie wspólne zdjęcie z Jackiem. Fani nie rozpoznali artysty. Ten ma jednak do siebie duży dystans i zabawnie skomentował sytuację na swoim profilu w mediach:

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Wiśniewski zabronił swojej pierwszej żonie mówić o tym, że są małżeństwem. Uważał, że to zniechęci fanki

Michał Wiśniewski pochwalił się nagraniem z dziećmi

Czytam, że jakiś starszy pan zastąpił mnie w #ichtroje. Sprawdzam... na plakatach jestem ja, więc wszystko OK.

Jacek Łągwa. Jak przebiegała jego kariera w Ich Troje?

Jacek Łągwa odpowiadał za sukces zespołu Ich Troje. To on skomponował i zaaranżował, a także napisał teksty niektórych utworów zespołu. Jednak na długo, niemal całkowicie zniknął z polskiego show-biznesu. Media donosiły o jego problemach ze zdrowiem oraz o bankructwie.

Problemy kompozytora zaczęły się kilka lat temu od rozwodu z żoną Dorotą, Jacek musiał oddać jej połowę majątku. Muzyk zaczął szukać nowych źródeł dochodu, otworzył klub muzyczny, ale biznes nie okazał się sukcesem, podobnie jak jego kariera solowa. Przygnieciony problemami podupadł na zdrowiu, wylądował w szpitalu z krwiakiem mózgu. Jak sam opowiadał, jedną nogą był na tamtym świecie" - donosiło "Życie na Gorąco".

Wiśniewski, pytany, dlaczego nie utrzymuje kontaktów z Jackiem, odpowiadał wymijająco. Mówiło się jednak, że panowie się pokłócili i zerwali kontakty.

Jednak to właśnie Michał Wiśniewski namówił przyjaciela, by wrócił do komponowania. Jego zdaniem Jacek powinien robić to, co potrafi najlepiej: komponować, grać, śpiewać. Zespół Ich Troje został reaktywowany w 2005 roku, a Jacek wrócił do komponowania.

W październiku 2019, podczas przyjęcia urodzinowego Jacka Łągwy, Michał Wiśniewski zapowiedział nowy studyjny krążek zespołu.

Michał Wiśniewski już planuje szóste dziecko?

Czekacie na koncerty zespołu Ich Troje?