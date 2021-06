Marina od zawsze uznawana była za ikonę stylu i choć mogła stanowić inspirację dla wielu kobiet, nie każda z pań, a właściwie zdecydowana mniejszość, mogła pozwolić sobie na to, by stylizować się na Łuczenko-Szczęsną. Gwiazda uwielbia bowiem robić zakupy w butikach światowej sławy projektantów, co rusz, chwaląc się na przykład drogimi torebkami. Tym razem możesz poczuć się jak Marina, ponieważ za sukienkę w jej stylu zapłacisz niecałe 120 złotych.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina Łuczenko-Szczęsna pokazała, jak sama obcina włosy w pełnię księżyca

Marina wskoczyła w zieloną sukienkę w stokrotki. Kupiła ją w Zarze za grosze. Czadowa!

Marina leniuchowała w niedzielne popołudnie w ogrodzie z synem. Przy okazji wrzuciła do sieci kilka InstaStories, pozując w wiosennej stylizacji. Lawendowy sweterek całkiem ładny, jednak najwięcej uwagi przyciąga sukienka w kolorze jasnej zieleni, na której wyszyte są małe stokrotki. Gwiazda sama napisała, skąd pochodzi jej nowy zakupowy łup. Możecie go zamówić online (TUTAJ) już teraz za jedyne 119 złotych!

Marina w sukience z Zary zara.com.pl / screen IG

Wybór Mariny może zaskakiwać, bowiem zazwyczaj decyduje się na ubrania od Fendi, Balenciagi i innych domów mody. Ba, nawet skarpetki ma markowe! Podczas niedawnego spaceru po Turynie pozowała w białych od Gucci i z plecakiem Louis Vuitton.

Najbardziej lubi chyba kupować jednak, jak na prawdziwą fashionistkę przystało, torebki. W jej szafie znajdziemy kilka od Hermesa, Prady, Balenciagi, Chanel, Chloe i wiele innych, które aktualnie są na topie.

ZOBACZ TEŻ: Marina narzeka na brak urlopu, a fanka jej dogryza: Wygląda, jakby miała pani wakacje cały rok. Odpowiedź Mariny w punkt!