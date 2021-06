Emily Ratajkowski to modelka, której dużą popularność przyniosło pojawienie się w teledysku do piosenki "Blurred Lines". Na swoim instagramowym profilu nie stroni pokazywania fotografii pokazujących jej figurę. W marcu tego roku na świat przyszedł jej syn Sylvester. Ostatnie zdjęcie z nim wywołało niepokój wśród internautów.

Emily Ratajkowski w bikini pozuje z synkiem

Emily Ratajkowski aktywnie udziela się na swoim instagramowym profilu. Od kiedy tylko w marcu tego roku na świat przyszedł jej syn, modelka chętnie chwali się fotografiami z maluchem. Tak jak wiele gwiazd unika jednak pokazywania jego twarzy. Nie inaczej było również i tym razem. Na serii zdjęć, którymi uczciła przeddzień własnych urodzin, modelka zapozowała w bikini. Na rękach Ratajkowski pojawił się mały Sylvester Apollo Bear.

Z wymarzonym partnerem wakacyjnym – podpisała post.

Uwagę internautów wzbudziło to, w jaki sposób Ratajkowski trzymała chłopca. Na dwóch fotografiach widać, że robi to jedną ręką przez środek pleców, a górna część jego tułowia jest mocno wygięta. Dopiero kolejne dwa zdjęcia pokazują stabilniejszą pozycję Sylvestra. Modelka zdecydowała się wyłączyć możliwość komentowania pod postem. To jednak nie przeszkodziło jej obserwatorom w wyrażeniu opinii. Mieli ku temu możliwość przy okazji kolejnego wpisu.

Wszystko w porządku z twoim dzieckiem?

Dlaczego na ostatnim zdjęciu trzymasz dziecko jako rekwizyt?

To superniebezpieczne trzymać dziecko w taki sposób – grzmieli.

Niektórzy wręcz wzywali, by usunęła z Instagrama wcześniejsze zdjęcie z synem.

