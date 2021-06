Cezary Pazura z ekipą na planie "Psów". "Wow! Takie zdjęcie dostałem"

Film "Psy" Władysława Pasikowskiego zaliczany jest do tych kultowych, a wiele tekstów bohaterów weszło do do codziennego języka. Główne role zagrali w nim m.in. Cezary Pazura i Bogusław Linda. Produkcja powstała w 1992 roku, premiera odbyła się 20 listopada. Teraz filmowy Waldemar "Nowy" Morawiec, w którego wcielał się ten pierwszy, opublikował zdjęcie z planu, pochodzące sprzed około trzydziestu lat.

Cezary Pazura opublikował zdjęcie z planu "Psów"

Aktor na wstępie przyznał, że nie miał w zwyczaju robić sobie takich pamiątek na planach zdjęciowych. Przyznał, że takie pozowanie do zdjęć wręcz działało mu na nerwy. Teraz jednak po latach bardzo cieszy go, gdy trafia na takie perełki.

Wow! Takie zdjęcie dostałem. Wtedy w ogóle nie przywiązywałem wagi do "pamiątek". Nawet mnie to irytowało. Nie było komórek, selfie, trzeba było się ustawić i "zapozować"... strata czasu. Życie stygło... A teraz łezka się w oku kręci. Pamiątka z bankietu po filmie "Psy" Władka Pasikowskiego. A nie! To 500. klaps. Strzelanina w hotelu... Chyba 1991 rok #filmpsy #aktor #planfilmowy #pamiątka - zwrócił się do fanów rozbawiony i jednocześnie poruszony.

Internautom także zebrało się na wspominki. Zwrócili uwagę na to, co znajduje się na ujęciu, a także dzielą się swoją miłością do "Psów":

Ciekawe jest to, że Janusz Gajos - wyśmienity aktor - po prostu kucnął sobie z kieliszkiem w ręku bez zbytniego zwracania na siebie uwagi.

Szkoda, że już nie robi się takiego kina.

Piękne wspomnienie - piszą.

To kolejny raz, kiedy Pazura wrócił pamięcią do dawnych lat. Jakiś czas temu opublikował ujęcie wykonane w 1986 roku, na którym towarzyszył mu przyjaciel, Olaf Lubaszenko. Zostało ono zrobione na początku kariery Cezarego Pazury.