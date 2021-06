6 czerwca w Londynie odbyła się gala rozdania telewizyjnych nagród BAFTA 2021. Na ściance brylowało mnóstwo gwiazd, jednak nie każda z nich mogła cieszyć się zdobytą statuetką. Największą zwyciężczynią okazała się Michaela Coel, twórczyni serialu "Mogę cię zniszczyć", która zgarnęła nagrodę w kategorii najlepszy miniserial oraz najlepsza rola kobieca. Kto jeszcze pojawił się na imprezie?

Rozdano BAFTA TV 2021. Helena Bonham-Carter chciała być motylem, a Zawe Ashton pozowała w "worku" z kokardą

Wspominana wyżej gwiazda pozowała fotoreporterom w czarno-czerwonej sukni z odsłoniętymi plecami oraz głębokim wycięciem przy dekolcie. Kreacja pięknie podkreśliła smukłą sylwetkę Michaeli, która z dumą prezentowała na ściance nowe nagrody.

Britain Bafta TV Awards Arrivals AP

Na szczególną uwagę zasługuje także Helena Bonham-Carter. Aktorka wpadła na galę w białej sukni w czarne groszki od Dolce&Gabbana, do której dopasowała okrągłe okulary w stylu Eltona Johna. Gwiazda z niebywałą starannością walczyła o atencję fotoreporterów, co rusz unosząc delikatny materiał sukni do góry.

Helena Bonham-Carter AP

Zawe Ashton wybrała się na spotkanie z kolegami z branży oraz przedstawicielami mediów w kreacji australijskiego domu mody Zimmermann. O ile materiał i wszystkie wzory na nim wyglądają bardzo dobrze, nie możemy powiedzieć tego o samej sukience, która przypomina worek. Masywna kokarda przy samej szyi też nie była dobrym rozwiązaniem, co widać zresztą na załączonym poniżej obrazku.

Zawe Ashton AP

