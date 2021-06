Jarosław Bieniuk przez wiele lat był związany z Anną Przybylską. Niestety w 2014 roku aktorka zmarła. Przez kilka lat były piłkarz stronił od związków, jednak cztery lata temu to się zmieniło. Związał się z Martyną Gliwińską, a owocem ich miłości jest syn Kazik. Związek pary jednak nie przetrwał próby czasu. Niedługo później Jarosław Bieniuk zaczął spotykać się z Zuzanną Pactwą, z którą jest do dziś. Para coraz częściej chwali się swoim uczuciem w sieci. Tym razem modelka pokusiła się nawet o wyznanie miłości do ukochanego. Zrobiła to na Instagramie.

Zuzanna Pactwa wyznaje miłość Jarosławowi Bieniukowi na Instagramie

Zuzanna Pactwa i Jarosław Bieniuk każdą wolną chwilę spędzają razem. Modelka uczestniczy w rodzinnych uroczystościach nowego partnera, co tylko wskazuje na to, że ich związek to nie przelotny romans, a coś znacznie poważniejszego.

Dziewczyna Bieniuka w "Żonach Hollywood". "Nie chciałam być w tym programie"

Niedawno Zuzanna Pactwa zdecydowała się wyznać miłość Jarosławowi Bieniukowi publicznie. Na Instastory opublikowała zdjęcie, na którym się całują.

Moja miłość, mój najlepszy przyjaciel - czytamy w opisie zdjęcia.

To jednak nie wszystko. Dodała również grafikę z Kubusia Puchatka, do której dołączony był romantyczny cytat.

Każdy dzień spędzony z Tobą jest moim ulubionym, więc dzisiaj jest mój nowy ulubiony dzień - czytamy pod grafiką.

Zuzanna Pactwa i Jarosław Bieniuk instagram.com/zuzannala

Kto wie, może już wkrótce Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa na dobre zadebiutują ze swoim uczuciem na ściankach. Kibicujecie im?

