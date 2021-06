Zayn Malik został sfilmowany podczas starcia na ulicy przed klubem Amsterdam Billiards Club na Manhattanie. Na nagraniu widać, jak 28-latek bez koszulki wścieka się i przeklina na nieznanego mężczyznę, który ponoć chwilę wcześniej wszczął awanturę.

Zayn kłóci się przed klubem w Nowym Jorku. Do sieci wyciekło szokujące nagranie

Jak donosi portal TMZ, Zayn został zaczepiony około godziny drugiej w nocy, kiedy palił papierosa przed barem. Mężczyzna, który zaczął się awanturować, rzucił się na muzyka. Ten na początku był całkowicie zdezorientowany. Na nagraniu słychać, jak wykrzykuje w jego kierunku: "O czym ty ku*** mówisz?".

Według ustaleń amerykańskiego portalu, nieznany mężczyzna, którego na filmie widzimy w żółtej koszuli, użył w stosunku do Zayna homofonicznych określeń, na co ten odpowiedział mu kolejnymi oblegami. Na nagraniu widać, że były wokalista One Direction w czasie konfrontacji staje się coraz bardziej agresywny i zdenerwowany. Obu mężczyzn próbowali rozdzielić ich znajomi. TMZ podało, że ostatecznie nie doszło do bójki, a na miejsce incydentu nie wezwano policji.

Zayn mieszka w Nowym Jorku ze swoją partnerką, modelką Gigi Hadid. W 2020 roku para przywitała na świecie córeczkę o imieniu Khai. Ostatnio Zayn udzielił wywiadu, w którym poruszył kwestie tego, jak godzi karierę i ojcostwo.

Powiązałem swój album z dzieckiem - to część ciebie i chcesz podzielić się nią ze światem - powiedział.

Pojawiły się także doniesienia, że znana para wzięła ślub. Wygadała się piosenkarka Ingrid Michaelson, która jednak szybko sprostowała swoją wypowiedź i zdementowała tę informację.