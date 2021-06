Relacja łącząca Olę i Michała, czyli uczestników trzeciej edycji programu "Hotel Paradise", budziła duże kontrowersje. Kobieta od początku nie chciała związać się z żadnym mężczyzną, ponieważ twierdziła, że potrzebuje na to czasu. Okazało się jednak, że o udział w programie starał się także jej znajomy z Warszawy i to na niego czekała na wyspie. Wszystko wskazuje na to, że ryzykując swój udział w show dla Michała, Ola podjęła jednak dobrą decyzję.

"Hotel Paradise". Ola i Michał namieszali w programie. Czy są w związku?

Po zakończeniu emisji programu "Hotel Paradise" klaruje się sytuacja dotycząca par, które przetrwały po powrocie do kraju. Jak już wiemy, zwycięzcy trzeciej edycji, czyli Basia i Krystian, postanowili się rozstać, natomiast Bibi i Simon nadal są razem. W piątek związek potwierdzili także Ola i Michał.

Wasze przypuszczenia były trafne - jesteśmy parą. Już na Zanzibarze mieliśmy parę randek, zresztą niedługo udostępnimy wam trochę naszych prywatnych materiałów z tamtego czasu. Po powrocie do Polski spędzaliśmy prawie każdą wolną chwilę razem, a przed walką (na gali KnockOut Boxing Night 15 - przyp. red.) była dla mnie wielkim wsparciem. Trzymacie za nas kciuki - napisał Michał.

Z kolei Ola zamieściła na Instagramie romantyczne zdjęcia i notkę, w której wyznała, że u boku Michała rozpoczyna się najpiękniejszy etap w jej życiu.

Przypomnijmy, że kiedy Michał dołączył do "Hotelu Paradise", to jeszcze tego samego dnia kamery zarejestrowały jego pocałunki z Olą. Wydało się, że para znała się już przed programem. To oburzyło zarówno widzów, jak i samych uczestników, którzy poczuli się oszukani.

Ola i Michał z 'Hotelu Paradise' player.pl

"Hotel Paradise". Krystian szczerze o relacji z Basią po programie. "Próbowałem"

Podczas jednej z konkurencji Bibi i Simon musieli wskazać dwie zagrożone osoby. Wybrali właśnie Olę oraz Mariusza. Decyzją pozostałych uczestników, to Ola opuściła wyspę jeszcze zanim zdążyła nacieszyć się obecnością Michała.