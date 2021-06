Zespół Maneskin w ciągu jednej nocy stał się ulubieńcem ludzi na całym świecie. W Konkursie Piosenki Eurowizji zdobyli ogromną liczbę głosów, dzięki czemu ich piosenka "Zitti E Buoni" zwyciężyła. Szał trwa, rozgłośnie radiowe puszczają ich muzykę, a zespół już niedługo wyrusza w trasę. Członkowie grupy już teraz poznają z czym wiążę się prawdziwa sława. Ostatnio Damiano David został przyłapany przez paparazzi. Spójrzcie tylko na tę stylówkę!

Damiano David z zespołu Maneskin przyłapany przez paparazzi. Wybrał się z narzeczoną do kina. Zaszalał z koszulką

Damiano David zdecydowanie jest ulubieńcem fanów zespołu Maneskin. W sieci krążą jego zdjęcia sprzed Eurowizji, a sam wokalista stał się bardzo aktywny na Instagramie. Ostatnio wybrał się ze swoją narzeczoną Giorgią Soleri do jednego z kin w Rzymie na sens filmu "Cruella". Co ciekawe, w wersji z włoskim dubbingiem usłyszymy Damiana oraz basistkę zespołu, Victorię De Angelis, którzy podłożyli głosy do filmowych postaci.

Michał Wiśniewski jak Damiano z Maneskin? Uderzające podobieństwo gwiazdorów

Tego dnia muzyk miał na sobie dosyć niecodzienny, dwukolorowy garnitur w kratkę. Dobrał do niego białe trampki i bardzo oryginalną koszulkę. Widzimy na niej wizerunek łysej Britney Spears z napisem: Stranger Things. Narzeczona Damiana wybrała natomiast białą i zwiewną sukienkę do kolan. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii.

Kim jest narzeczona Damiano Davida z Maneskin?

Giorgia Soleri ma 25 lat i pochodzi z Mediolanu. Od jakiegoś czasu mieszka w Rzymie i często bierze udział w modowych sesjach oraz dużych włoskich kampaniach. Pracuje w rzymskiej agencji modelek. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy wybierze się z narzeczonym w trasę po Europie!

