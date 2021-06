Ania Burska z 3. edycji "Love Island" wróciła do Maćka, z którym była w pierwszych odcinkach show. Widzowie mocno kibicowali parze, jednak Maciek nie był pewny swoich uczuć i zmieniał partnerki. Ania ostatecznie związała się w programie z Czarkiem i to z nim doszła do finału.

"Love Island". Ania mówi o relacji z Maćkiem. Zdradza też swoje plany na przyszłość

Niestety związek z Czarkiem rozpadł się zaledwie po kilku tygodniach od zakończenia show.

"Love Island". Ania i Maciek znowu razem

Ania "Love Island" po rozstaniu z Czarkiem nie rozpaczała długo. Kilka tygodni po zakończeniu show rozpoczęła treningi pod czujnym okiem Maćka, z którym była wcześniej w programie. Choć Maciek zerwał z Anią, to jak sam przyznał, decyzja o porzuceniu Ani była błędem.

Niczego jej nie brakuje, decyzja o odejściu była moim błędem. Czasu już nie cofniemy

Ania mimo hejtu, jaki wylał się na Maćka za jego zachowanie w "Love Island", stanęła w obronie byłego:

Nie mam urazu do Maćka, dogadałam się z nim. Jesteśmy na stopie koleżeńskiej, wszystko ok. Nie hejtujcie - zwróciła się do fanów.

Teraz Ania trenuje razem z Maćkiem. W relacji na Instgramie widać, że bardzo profesjonalnie podeszła do ćwiczeń.

Jestem po pierwszym treningu z Maćkiem i to był bardzo dobry wycisk! [...] Było bardzo fajnie, ja lubię się ruszać, lubię aktywność fizyczną, jestem ambitna, więc wierzę w siebie i wiem, że uda mi się dojść do wymarzonej formy.

Zarówno Ania jak i Maciek wyglądają na bardzo szczęśliwych. Widzowie jednak pamiętają zachowanie Maćka w "Love Island", jego niezdecydowanie i nie ufają mu.

Czy Ania Burska da mu jeszcze jedną szansę?