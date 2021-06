Michał Szpak zaskakująco długo utrzymał się na fotelu jurorskim programu "The Voice of Poland". Choć nie przynależy do ekipy "dobrej zmiany", która nastała w TVP, to jego pozycja od 2017 roku zdawała się już ugruntowana.

Niestety, jak rozpisują się od tygodni media, Telewizja Polska podjęła niedawno decyzję o zmianie składu jurorów: odejść ma właśnie Michał Szpak. Stacja ma również swoją kandydatkę na zastępstwo za artystę.

"The Voice of Poland". Michał Szpak żegna się z fotelem jurorskim

Jak twierdzi serwis Plejada.pl, Szpaka ma zastąpić Sylwia Grzeszczak. Już od jakiegoś czasu plotkowano o jej współpracy z TVP. Jak zdradził informator "Faktu":

Sylwia w rozmowach z produkcją programu dała znać, że jest gotowa zasiąść w czerwonym fotelu jurora. Uwielbia ten program i czuje, że jest już na takim etapie kariery, że mogłaby podzielić się swoją wiedzą z innymi.

Michał Szpak ma się pożegnać z show m.in. po udziale w ubiegłorocznych manifestacjach przed domem Jarosława Kaczyńskiego. Jak powiedziała osoba z produkcji show w rozmowie z Plejadą:

Ordynarne demonstracje polityczne w wykonaniu niektórych gwiazd źle wpływają na poziom programów rozrywkowych. Muzyka ma łączyć, a nie dzielić, bo tego oczekują widzowie.

Sylwia Grzeszczak jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem udziału w "The Voice of Poland" wzbudziła wyrazy uznania u reszty jurorów. Jak powiedział Tomson:

Uważam, że Sylwia to wspaniała artystka i bardzo ją lubię. Tworzy naprawdę świetną muzykę.

Myślicie, że to dobry wybór? Kogo widzielibyście w zastępstwo za Szpaka?