4 czerwca Angelina Jolie obchodzi swoje 46. urodziny. W ostatnich miesiącach media rozpisują się wyłącznie o jej trudnym rozwodzie z Bradem Pittem. Aktorka nie była zadowolona z decyzji sądu, który przychylił się ku prośbie znanego aktora. To niejedyny głośny skandal, który jedna z najpiękniejszych aktorek w Hollywood ma na swoim koncie. Uzbierało się ich całkiem sporo.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak potoczyła się historia jej wielkiej miłości?

Królowa skandali skończyła 46 lat. Pamiętacie mroczną stronę Angeliny Jolie? Narkotyki, samookaleczanie, kontrowersyjna relacja z bratem

Angelina Jolie trzykrotnie stawała na ślubnym kobiercu. Pierwszym mężem aktorki został Jonny Lee Miller, którego poznała na planie filmu "Hakerzy". Podczas ślubu panna młoda nie miała na sobie jednak sukni ślubnej, a czarne, skórzane spodnie i białą koszulkę, na której własną krwią napisała imię ukochanego. Dwa lata później po miłości nie było już śladu, a w 2000 roku Angelina poślubiła Billy’ego Boba Thorntona. W tej relacji również pojawiał się związek z krwią partnerów, bowiem Jolie często nosiła na szyi flakoniki z krwią drugiego męża.

Angelina Jolie EN

Swojego trzeciego (i póki co ostatniego) męża poznała na planie filmu "Pan i Pani Smith". W kolorowej prasie szybko pojawiły się doniesienia o romansie Angeliny Jolie i Brada Pitta. Przez pierwsze miesiące aktorka zaprzeczała tym informacjom, twierdząc, że nigdy nie związałaby się z zajętym mężczyzną. Przypomnijmy, że żoną Brada była wtedy gwiazda serialu "Przyjaciele", Jennifer Aniston.

Bycie w intymnych stosunkach z żonatym mężczyzną, podczas gdy mój własny ojciec zdradzał moją matkę, jest czymś czego nie mogłabym wybaczyć. Gdybym coś takiego zrobiła, nie mogłabym rano spojrzeć w lustro - stwierdziła w "New York Daily News".

The Voice of Poland. Michał Szpak żegna się z fotelem jurorskim? TVP ma następce

No cóż... Chyba w końcu zmieniła zdanie. Jolie przyznała również, że jest biseksualna, a w pewnym momencie uległa swojej koleżance z planu, Jenny Shimizu. Angelina wywołała również kontrowersje przez dosyć dziwną relację z bratem, Jamesem Havenem. W 2000 roku w trakcie przemowy oscarowej wywołała niemały skandal, gdy stwierdziła, że jest zakochana w swoim bracie. Tej samej nocy zrobiono im zdjęcia, na których aktorka całuje się z nim tuż po ceremonii. Pogłoski o kazirodczej relacji rozprzestrzeniły się bardzo szybko, lecz, lecz oboje im zaprzeczyli.

Aktorka była uzależniona od narkotyków - w tym od heroiny i kokainy. Jej dilerem był Franklin Meyer, który opowiedział o wszystkim na łamach "National Enquire". Zdradził, że podczas jednego z ich spotkań udało mu się nagrać ich rozmowę. Aktorka była odurzona narkotykami i niezrozumiale bełkotała. Gwiazda przyznała się również do samookaleczania. W młodości borykała się z depresją.

Kolekcjonowałam noże i różne podobne rzeczy. Z jakiegoś powodu rytuał nacinania się i uczucie bólu było dla mnie w jakiś sposób lecznicze, może dawało mi poczucie, że żyję, uczucie pewnego rodzaju wolności - opowiedziała w jednym ze starych wywiadów.

Ewa Drzyzga padła ofiarą oszustwa! Wystosowała oświadczenie. "Nie dajcie się nabrać"

Angelina Jolie EN

Angelina Jolie jest osobą, która lubi wzbudzać wokół siebie sporo szumu. Nie inaczej jest przy jej głośnym rozwodzie z Bradem Pittem. Kto wie, może za jakiś czas aktorka opowie więcej o tym okresie?

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.