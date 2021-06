2 czerwca Łukasz Piszczek skończył 36 lat. Ten wyjątkowy dzień spędził w gronie najbliższych, którzy zorganizowali dla niego skromną imprezę urodzinową. Z tej okazji piłkarz postanowił sprawić swoim obserwatorom niemałą niespodziankę i opublikował zdjęcie, na którym pozuje razem z żoną i trójką dzieci. Uroczo!

Łukasz Piszczek świętował 36. urodziny. Pochwalił się rodzinnym zdjęciem. Internauci zachwycają się trzyletnim Patrykiem. Ale urósł!

Piłkarz, który przez dwanaście lat grał w polskiej reprezentacji, podzielił się niecodziennym zdjęciem. Widzimy na nim najbliższą rodzinę piłkarza, którzy razem z nim świętują ten ważny dla niego dzień. Na publikowanej fotce pozuje nie tylko żona Ewa, którą poślubił w 2009 roku, ale również dzieci – dziesięcioletnia Sara, pięcioletnia Nel i trzyletni Patryk. Wszyscy siedzą na kanapie i uśmiechają się radośnie do obiektywu.

Oprócz członków rodziny na zdjęciu uwieczniono także ogromny tort ze złotymi świeczkami.

Dziękuję za wszystkie życzenia urodzinowe – napisał w opisie fotografii.

Obserwatorom piłkarza bardzo spodobał się taki wpis. Piszczek bowiem nieczęsto chwali się tak prywatnymi kadrami. W komentarzach pojawiło się wiele życzeń urodzinowych, kilka słów napisała sama Anna Lewandowska.

Wszystkiego najlepszego! Wspaniała rodzinka – zachwycała się.

Zdrowia, Łukasz. Wszystkiego naj – dodał Mateusz Borek.

Wszystkiego najlepszego, bracie – napisał Kamil Grosicki.

My również przyłączamy się do tych życzeń! Według was, syn Łukasza Piszczka wygląda jak jego mniejsza kopia? Dla nas bardzo!