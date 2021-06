Izabella Scorupco zasłynęła rolą dziewczyny Bonda w 1995 roku. Mimo że od tego momentu minęło ponad 25 lat, aktorka zapisała się w pamięci właśnie dzięki udziałowi w tej światowej produkcji. Przyznała, że mogła osiągnąć znacznie więcej, ale nigdy nie chciała robić nic wbrew sobie i w pewnym momencie odpuściła. Uważa jednak, że spełniła wszystkie swoje marzenia. 4 czerwca piękna aktorka skończyła 51 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabella Scorupco tańczy na własnym weselu

James Bond i jego piękne kobiety. Jak wyglądają dzisiaj?

Dziewczyna Bonda, Izabella Scorupco, ma dziś urodziny

Izabella Scorupco zadebiutowała na ekranie w wieku 17 lat rolą w szwedzkim dramacie "Tylko my umiemy tak kochać". Nie była jednak skupiona na rozwijaniu się w tej dziedzinie, bo aktorstwo nie było wtedy jej priorytetem. Więcej uwagi poświęcała udziałom w sesjach zdjęciowych - pojawiła się nawet na okładce "Vogue'a". Później z kolei próbowała szczęścia gdzie indziej. Na początku lat 90. wydała singiel, który stał się przebojem i sprzedał w milionowym nakładzie.

Najlepsze miało jednak dopiero nadejść - w 1995 roku otrzymała rolę Natalii Simonovej w filmie o przygodach agenta Jamesa Bonda. Na planie "GoldenEye" pracowała u boku Pierce'a Brosnana.

Izabella Scorupco to była dziewczyna Bonda www.instagram.com/izabellascorupco

Angaż zapewnił jej rozpoznawalność i był przepustką do międzynarodowej kariery. Czy Izabella z niej skorzystała? Trudno powiedzieć. Jej słowa sugerują, że mogła osiągnąć znacznie więcej.

Po roli w "GoldenEye" zostałam zasypana różnymi propozycjami. Ale z niewielu z nich skorzystałam. Może nie umiałam, a może za bardzo mi nie zależało. Byłam wtedy skoncentrowana na swoim życiu prywatnym, zakochana, w ciąży. Poza tym nie jestem osobą, która za wszelką cenę chce zrobić karierę, nie ma we mnie agresji, chęci walki. Uwielbiam aktorstwo, ale nie będę robiła niczego wbrew sobie - mówiła.

Zrobiła wyjątek dla filmu "Ogniem i mieczem". Na planie polskiego hitu poznała Michała Żebrowskiego, z którym miał ją połączyć gorący romans. Nigdy nie został jednak potwierdzony.

24.02.98 IZABELLA SCORUPCO NA PLANIE FILMU ' OGNIEM I MIECZEM ' MARZENA HMIELEWICZ

Później, co jakiś czas, pojawiała się w innych produkcjach, ostatnio m.in. "Sleepwalkerze" i "The Undreaming of Anna Bell Zeigler".

Miłosne zawirowanie Izabelli Scorupco

W międzyczasie Izabella Scorupco miała dwóch mężów, z którymi się rozwiodła. W 1996 roku wyszła za Mariusza Czerkawskiego, jednak małżeństwo rozpadło się po dwóch latach. Z kolei w styczniu 2003 roku związała się z Jeffreyem Raymondem. I ta relacja nie przetrwała próby czasu. W października 2019 roku Scorupco poślubiła Karla Rosengrena, z którym do dziś mieszka w Los Angeles.

Zobacz też: Izabella Scorupco wyszła za mąż! Ślub z Karlem Rosengrenem odbył się w Hollywood. Piękne zdjęcia

Izabella Scorupco, Karl Rosengren screen Instagram / @magnusskogsberg

Choć kocha Polskę, nie planuje powrotu do kraju.

Polska zawsze była i jest dla mnie ważnym miejscem na ziemi. To wyjątkowy kraj, czuję płynące z niej ciepło, serdeczność. Chciałabym móc mieć trzecie obywatelstwo. Polsko, jesteś na zawsze w moim sercu - podsumowała Scorupco, która jest obywatelką Szwecji i USA.

Córka Izabelli Scorupco w amerykańskim "Vogue'u". Pozuje u boku światowej gwiazdy

Życzymy jej wszystkiego najlepszego!