Syn Krzysztofa Krawczyka wydał oświadczenie w sprawie koncertu w TVP. "Bardzo mi smutno"

30 maja Telewizja Polska wyemitowała koncert upamiętniający zmarłego Krzysztofa Krawczyka. Na scenie pojawiły się gwiazdy, które wykonały utwory artysty. Na widowni zasiadła wdowa po wokaliście. Zabrakło jednak syna Krzysztofa Krawczyka. TVP twierdzi, że zaprosiło Krzysztofa Igora Krawczyka na wydarzenie, teraz ten odpowiada i wyjaśnia, dlaczego się nie pojawił.

Syn Krzysztofa Krawczyka nie pojawił się na koncercie ku pamięci ojca. Fani zawiedzeni

Syn Krzysztofa Krawczyka wydał oświadczenie

Widzowie koncertu "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz - The Best of Krzysztof Krawczyk" byli oburzeni, że w Opolu, podczas wydarzenia zabrakło syna Krzysztofa Krawczyka. Telewizja Jacka Kurskiego wydała więc w tej sprawie oświadczenie, w którym czytamy, że "TVP kilkakrotnie próbowała bezpośrednio skontaktować się z nim w sprawie zaproszenia", ale próby te były bezskuteczne. Informację o zaproszeniu miał przekazać też Krawczykowi juniorowi Krzysztof Cwynar.

Teraz do powyższej publikacji odniósł się sam zainteresowany. Syn Krzysztofa Krawczyka, Krzysztof Igor Krawczyk opublikował na Facebooku oświadczenie, w którym twierdzi, że nie dostał oficjalnego zaproszenie na piśmie.

Oświadczam, że nie otrzymałem oficjalnego zaproszenia na piśmie na opolski koncert pamięci mojego ojca, a jedynie informację telefoniczną, którą otrzymał z TVP Krzysztof Cwynar i przekazał mnie, że mam być tylko gościem na widowni - czytamy.

Krzysztof Igor Krawczyk dodał też, że jest zawiedziony faktem, że TVP nie zaoferowała mu możliwości pojawienia się na scenie. Syn muzyka nagrał wszak z nim płytę, a muzyka jest jego pasją.

Bardzo mi smutno z tego powodu, że nie uwzględniono mnie jako wykonawcy w koncercie ku czci mojego ojca. Miałem nadzieję wykonać utwór, który mój ojciec dedykował mnie przed laty - napisał.

Przypomnijmy, że podczas koncertu Tomasz Kammel zwrócił się do syna Krzysztofa Krawczyka i przyznał, że ma nadzieję, że ten ogląda wydarzenie. Odniósł się też do konfliktu w rodzinie Krawczyków. Nie od dziś bowiem wiadomo, że Krzysztof Igor Krawczyk nie ma dobrych relacji z macochą, Ewą Krawczyk.

