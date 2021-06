Rolnicy szukali żon, influencerzy chceli się zakochać na wyspie miłości oraz w "Hotelu Paradise", a teraz przyszedł czas na randkowe show na gejów. TVN rozpoczął już poszukiwania homoseksualnych panów, którzy wezmą udział w nowym programie, w którym będą próbowali znaleźć drugą połówkę. Kto poprowadzi "Finding Prince Charming"?

Show dla gejów już niebawem w TVN-ie! Wiemy, kto poprowadzi "Finding Prince Charming". Zaskakujący wybór!

Jakiś czas temu informowaliśmy, że wystartował casting do programu "Finding Prince Charming". Udało nam się ustalić, że show realizowane będzie w Hiszpanii, w regionie Andaluzji, dokładniej pod Malagą. Teraz natomiast do wiadomości publicznej podano informacje, kto będzie czuwał nad panami poszukującymi miłości. Gospodynią została niejaka Aggie.

Agnieszka Lal, bo tak właściwie nazywa się nowa twarz TVN-u, jest influencerką, którą na Instagramie śledzi ponad 800 tys. użytkowników. Choć urodziła się w Polsce, w wieku 18 lat wyleciała do Australii, po czym przeniosła się do Los Angeles. Teraz na jakiś czas przenosi się bowiem do Hiszpanii, by nagrywać "Finding Prince Charming".

To będzie mój pierwszy raz w Hiszpanii. Będzie gorąco, będzie fajnie – to akurat dobre tło na zakochanie się. (...) Jestem tylko prowadzącą, więc liczę na to, że będę tylko tłem dla pięknej historii miłości. Będzie 13 uczestników, którzy szukają prawdziwej miłości, mamy naszego głównego kawalera i liczę na to, że to oni będą gwiazdami programu, a ja będę im tylko pomagać znaleźć tę miłość – mówiła w rozmowie z Oskarem Netkowskim dla serwisu Dzień dobry TVN.

Aggie chwali się na Instagramie nie tylko swoimi bajecznymi podróżami, ale także pięknymi ujęciami z ukochanym.

