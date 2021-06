Jolanta Kwaśniewska nie jest już pierwszą damą ponad 15 lat, jednak wciąż cieszy się niemalejącą popularnością wśród Polaków. Według sondażu IBRiS z 2020 roku jest uważana za najlepszą żonę prezydenta w historii Polski. 3 czerwca skończyła 66 lat, jednak patrząc na to, jak świetnie się prezentuje, aż trudno w to uwierzyć. Z okazji kolejnych urodzin mąż przygotował dla niej coś specjalnego. Aleksander Kwaśniewski wziął się za gotowanie dla ukochanej żony. Co przygotował?

REKLAMA

Zobacz wideo Najgorętsze śluby gwiazd. To o nich mówiła cała Polska. Pamiętacie?

Jolanta Kwaśniewska skończyła 66 lat. Mąż przygotował dla niej coś specjalnego

Jolanta Kwaśniewska w tym roku nie świętowała bardzo hucznie swoich urodzin. Wraz z mężem zaprosili na kolację kilkoro znajomych i właśnie w takim gronie spędzili ten dzień, o czym były prezydent opowiedział w rozmowie z "Faktem". Co więcej, zdradził, że tego dnia wszystko będzie na jego głowie.

Zaprosiliśmy znajomych i nie chciałem, żeby tego dnia moja żona pracowała, więc sam się wziąłem do pracy - zwierzył się Kwaśniewski.

Ola Kwaśniewska wspomina spotkanie z królową Elżbietą II: Minęło równo 25 lat

Aleksander Kwaśniewski w urodziny zaskoczy żonę specjalnym daniem, które dla niej przygotuje.

Bardzo lubimy potrawy z kuchni chińskiej i z okazji urodzin mojej żony przygotuję makaron z grzybami shitake. To bardzo proste i smaczne danie i nie wymaga zbyt długiego czasu przygotowania - dodał były prezydent.

Taki mąż to skarb. Jesteśmy pewni, że Jolanta Kwaśniewska była zadowolona z urodzinowego dnia. Jej córka - Aleksandra Kwaśniewska pokazała u siebie na Instagramie danie, które przygotował ojciec, a także wspólne zdjęcie rodziców.

Jolanta Kwaśniewska, Aleksander Kwaśniewski instagram.com/aleksandraleksandrowna

Kwaśniewska nieoczekiwanym gościem na ślubie. Wpadła w złoto-czarnej stylizacji

ZOBACZ TEŻ: "Ranczo" wraca? Producent zdradza: Dostałem odpowiedź podpisaną przez Jacka Kurskiego. Powiedział też o stawkach za odcinki